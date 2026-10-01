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Pune Crime: सिया के बर्थडे पर मंगेतर केतन ने किया कुछ ऐसा, घरवाले थे अनजान, शरीर के पिछले हिस्से पर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी?

Pune Crime: पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की मौत के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है. केतन को पहले भी मारने की कोशिश की जा चुकी थी. सभी खतरों से अनजान केतन एक अलग ही दुनिया में था. महाबलेश्वर का प्लान और कमर पर वो निशान जिसने मामले को एक अलग ही एंगल दे दिया है.

By: Kajal Jain | Published: October 1, 2026 12:36:38 PM IST

Pune Crime: सिया के बर्थडे पर मंगेतर केतन ने किया कुछ ऐसा, घरवाले थे अनजान, शरीर के पिछले हिस्से पर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी?
Pune Crime: सिया के बर्थडे पर मंगेतर केतन ने किया कुछ ऐसा, घरवाले थे अनजान, शरीर के पिछले हिस्से पर ऐसा क्या मिला जिसने पूरी कहानी पलट दी?


Pune Crime: पुणे के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले पर हुए चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. फरवरी में सगाई के बाद पूरा परिवार केतन और सिया गोयल की शादी की तैयारियों में दिन-रात जुटा हुआ था. घर में गजब का उत्साह था और भव्य तैयारियां चल रही थीं. करोड़ों की शॉपिंग की जा चुकी थी. किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को परिवार बहू मानने की तैयारी कर रहा था, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है. 
 
खुद केतन इस बात से पूरी तरह अनजान था और सिया के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए न जाने क्या-क्या कर रहा था. लेकिन बर्थडे की तैयारियों के पीछे एक खौफनाक साजिश रची जा रही है. 18 जून को लोहगढ़ किले की एक पहाड़ी से नीचे धकेलकर केतन की हत्या कर दी गई, जिसे पहले एक हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी. जब पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री की परतें उधेड़नी शुरू कीं, तो जांच में जो सच सामने आया उसने हर किसी को हिला कर रख दिया. 

केतन के शरीर के पिछले हिस्से पर एक ऐसा सबूत मिला, जो इस पूरी साजिश की एक-एक कहानी बयां कर रहा था. आखिर क्या थी वो सच्चाई, जिसे परिवार आखिरी वक्त तक नहीं भांप पाया?  अब पुलिस जांच उस कथित साजिश की उन कड़ियों को जोड़ रही है, जो शादी की तैयारियों के बीच छिपी हुई थीं.

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एक तरफ शादी की तैयारियां, अंदर ही अंदर रची जा रही थी साजिश

केतन और सिया की सगाई फरवरी में हुई थी और दोनों की शादी इसी साल तय थी. केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि परिवार ने सिया को अपने घर की बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया था. शादी की तैयारियों का आलम यह था कि परिवार ने शॉपिंग के दौरान लाड़-प्यार से सिया की पसंद के 28 खूबसूरत ड्रेसेज और 15 सेट सोने के गहने खरीदे थे. घर में हर कोई इस नए रिश्ते को लेकर बेहद खुश था और आने वाले प्री-वेडिंग फंक्शंस की तैयारियों में व्यस्त था. किसी के सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि इस रिश्ते की आड़ में कोई खूनी खेल खेला जा रहा है.

सरप्राइज प्लान करने में लगा था केतन, सिया को नहीं लगी भनक

केतन अपनी मंगेतर सिया से बेइंतहा प्यार करता था और उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था. सिया के जन्मदिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए केतन ने 19 जून को महाबलेश्वर में एक स्पेशल सेलिब्रेशन की योजना बनाई थी. अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए ही केतन ने अपनी पीठ पर सिया के नाम का परमानेंट टैटू बनवाया था, जिसे वह एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देना चाहता था. केतन की इस मासूमियत और मोहब्बत से सजे सरप्राइज के पीछे यह कड़वा सच छिपा था कि वह और उसका परिवार धोखे के जाल में फंस चुके हैं, जिससे वे पूरी तरह अनजान थे.

फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए साजिश को दिया अंजाम

घटना 18 जून की है जब केतन को पुणे के प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पर बुलाया गया था. पुलिस चार्जशीट के मुताबिक, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश थी. सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए केतन को किले पर बुलाया और वहां उसे खाई में धकेलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इससे पहले भी केतन को उसी स्थान पर मारने की कोशिश की जा चुकी थी. इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों को झकझोर कर रख दिया.

पुलिस की कार्रवाई और सिया-चेतन की गिरफ्तारी

हत्या के बाद आरोपियों ने इसे एक सामान्य हादसा साबित करने की पूरी कोशिश की थी, ताकि किसी को शक न हो. लेकिन पुणे ग्रामीण पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से तहकीकात की, तो परत-दर-परत सच्चाई बाहर आने लगी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी, पुख्ता सबूतों और कॉल डिटेल्स के आधार पर मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि इस डबल-गेम और क्रूर साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे, ताकि दोषी कानून के शिकंजे से बच न सकें.

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Tags: Maharashtra Crime
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