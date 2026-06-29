राजस्थान के होटल में कई दिन तक चेतन की पत्नी की तरह रही सिया! केतन मर्डर में सबसे बड़ा खुलासा

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के लोहागढ़ किले में अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को चट्टान से नीचे फेंकने की आरोपी जोड़ी सिया गोयल और चेतन चौधरी की यात्राओं की जांच के दौरान महाराष्ट्र पुलिस को उदयपुर की यात्रा के बारे में पता चला. महाराष्ट्र के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल और सिया गोयल की फरवरी में सगाई हुई थी. सोशल मीडिया पर उनकी रील्स, पोस्ट और कहानियों से वे एक प्यार करने वाले वाले जोड़े के तौर पर दिखते थे. लेकिन प्यार के इस दिखावे के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी थी. जिसकी वजह से केतन की हत्या कर दी गई.

जानकारी सामने आ रही है कि केतन से सगाई से कुछ हफ्ते पहले सिया और चेतन उदयपुर जाने वाले एक ग्रुप का हिस्सा थे. उन्होंने कई दिन साथ बिताए थे.

उदयपुर वाले एंगल की जांच कर रही पुलिस

पुलिस अब उदयपुर वाले एंगल, उनके रिश्ते की पूरी टाइमलाइन, यात्रा के रिकॉर्ड और अब तक इकट्ठा किए गए सभी तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों की बारीकी से जांच करके इस साजिश की कड़ियों को जोड़ रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान सिया ने कहा कि वह कभी भी केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी. इसके अलावा, पुलिस की जांच में पता चला है कि सिया का मानना था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है तो उसे शादी के बारे में दोबारा सोचने के लिए आसानी से कम से कम 3 साल मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें – Ketan Agarwal Case: 3 साल की आजादी के लिए मंगेतर की हत्या? शादी टालने के लिए कैसे सिया ने बनाया था मास्टरप्लान

सिया और चेतन को था इस बात का डर

जांच में यह भी पता चला कि सिया और चेतन दोनों को डर था कि शादी तोड़ने से उनकी बदनामी होगी. सूत्रों ने बताया कि सिया तीन साल बाद चेतन से शादी करना चाहती थी. साजिश के तहत सिया गोयल ने कथित तौर पर शॉपिंग के बहाने केतन अग्रवाल से 1 करोड़ रुपये लिए और सीधे चेतन को दे दिए. वह इस पैसे का इस्तेमाल अपना करियर और बिजनेस सेटल करने के लिए करना चाहता था. चेतन ने सिया को भरोसा दिलाया कि पैसे मिलने के बाद उसे आर्थिक रूप से खुद को स्थापित करने के लिए कम से कम तीन साल की जरूरत होगी.

चेतन और सिया का क्या प्लान था?

प्लान यह था कि केतन की मौत के कुछ महीनों बाद, चेतन सिया के परिवार से मिलेगा और उससे शादी करने की इजाजत मांगेगा. सूत्रों के मुताबिक, सिया ने पीड़ित को 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में जाने के लिए बहला-फुसलाकर राजी किया. चेतन उनके पीछे-पीछे गया. एक सुनसान जगह पर उसने अपने प्रेमी को इशारा किया, जिसने कथित तौर पर उस आदमी को खाई में धकेल दिया. बताया जा रहा है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए चेतन ने अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया था.

यह भी पढ़ें – क्या ऐसे दिया गया था केतन को धक्का? लोहागढ़ किले पर सिया गोयल से कराया गया सीन रीक्रिएशन, खुल सकते हैं कई राज

कर्मचारी का फोन लिया उधार

लोहागढ़ किले के रास्ते में जरूरी बातचीत के लिए उसने एक कर्मचारी का मोबाइल फोन उधार लिया था. अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने हुड वाली जैकेट भी पहनी थी. शुरुआत में सिया ने इस अपराध को एक हादसा बताने की कोशिश की. लेकिन उसके बर्ताव से पीड़ित की बहन को शक हो गया. हत्या के तीन दिन बाद 21 जून को केतन अग्रवाल के पिता और रिश्तेदार उस जगह पर गए जहां से वह गिरा था. उन्होंने पाया कि उस जगह पर गलती से फिसलने की संभावना बहुत कम थी.