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Ketan Agarwal Murder Case: केतन के पिता को सता रहा किस बात का डर? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से लगाई गुहार

Ketan Agarwal Murder Case: केतन की पिता की मांग है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि न्याय में अनावश्यक देरी न हो और दोषियों को कानून के अनुसार जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके.

By: JP Yadav | Published: July 10, 2026 9:58:10 AM IST

Ketan Agarwal Murder Case: केतन के पिता को सता रहा किस बात का डर? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से लगाई गुहार
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Ketan Agarwal Murder Case: पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है. केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक भावुक ई-मेल के जरिये मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.
राष्ट्रपति को लिखे ईमेल में पिता विशाल अग्रवाल ने कहा कि वह यह अपील किसी उद्योगपति या प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता के रूप में कर रहे हैं. उन्होंने लिखा है कि वह सिर्फ एक पिता हैं जो जो अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं. 

पत्र में उन्होंने कहा कि केतन की निर्मम हत्या ने उनके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है. उनके मुताबिक, हर सुबह परिवार उसी दर्द के साथ जागता है और हर रात एक ही सवाल मन में उठता है कि आखिर उनके बेटे को न्याय कब मिलेगा? विशाल अग्रवाल ने अपने परिवार पर आए दूसरे बड़े सदमे का भी जिक्र किया. 

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रियायत नहीं इंसाफ मांग रहा परिवार

उन्होंने लिखा कि केतन की मौत के महज 20 दिनों के भीतर उनके पिता का भी निधन हो गया. उनके अनुसार, उनके पिता अपने पोते से बेहद स्नेह करते थे और उसकी मौत का दुख सहन नहीं कर पाए. लगातार मानसिक आघात और तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ती गई और आखिरकार उनका निधन हो गया. उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने अपने बेटे और अपने पिता, दोनों को खो दिया, जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे में है. अपने पत्र में विशाल अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि उनका परिवार किसी विशेष सुविधा या रियायत की मांग नहीं कर रहा है. 

न्याय प्रक्रिया में देरी का फायदा ना उठा लें आरोपी

उन्होंने लिखा कि केतन अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह संदेश जरूर जाना चाहिए कि जघन्य अपराध करने वाले कानून की प्रक्रिया में देरी का फायदा उठाकर बच नहीं सकते. उनका कहना है कि दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा मिलने से न केवल उनके परिवार को मानसिक संबल मिलेगा, बल्कि समाज में भी कानून के प्रति भरोसा मजबूत होगा और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा.

इंसाफ  का इंतजार कर रहा परिवार

पत्र के अंत में विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनके बेटे के मामले पर व्यक्तिगत संवेदनशीलता के साथ ध्यान दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय जल्द मिले. उन्होंने लिखा कि उनका परिवार पहले ही अपना सब कुछ खो चुका है और अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ न्याय है. उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी अनुरोध किया कि केतन अग्रवाल का मामला महज एक सरकारी फाइल बनकर न रह जाए. इसके पीछे एक ऐसा परिवार है, जिसने अपना बेटा खोया है और जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है.

Tags: ketan murder case
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