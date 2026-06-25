बेटी ने की मंगेतर की हत्या, पिता को सदमे में पड़ा दिल का दौरा; अस्पताल में कराया गया भर्ती

Siya Goyal Father Heart Attack: महाराष्ट्र को हिला देने वाले सनसनीखेज लोहागढ़ किले मर्डर केस के बाद आरोपी सिया गोयल के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा है. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी पत्नी पूजा गोयल अभी उनके साथ अस्पताल में हैं. 20 साल की सिया और उसके कथित प्रेमी 22 साल के चेतन चौधरी को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था.

उन पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को लोनावला के पास लोहागढ़ किले में सिया के मंगेतर 26 साल के केतन अग्रवाल को 400 फुट गहरी खाई में धकेलकर मार डाला.

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