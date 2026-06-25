Home > क्राइम > केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!

केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब जानकारी सामने आई है कि केतन को पहले से ही अपनी मंगेतर सिया पर शक था. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 25, 2026 12:17:06 PM IST

केतन अग्रवाल हत्याकांड केस
केतन अग्रवाल हत्याकांड केस


महाराष्ट्र् के पुणे में केतन अग्रवाल मौत मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले सवाल सामने आ रहे हैं. जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि केतन को अपनी मंगेतर सिया गोयल को लेकर कुछ गंभीर शंकाएं होने लगी थीं. आखिर क्यों सिया पर केतन को होने लगा था शक?

क्या जानकारी आई सामने?

FIR के मुताबिक, केतन अग्रवाल ने अपने माता-पिता से यहां तक पूछा था कि क्या सिया गोयल की शादी से पहले कोई बैकग्राउंड जांच कराई गई थी. इस बात ने सवाल पैदा कर दिया है कि क्या केतन को किसी ऐसे सच का पता चल गया था, जो सिया छिपाना चाहती थी? जांच एजेंसियां अब इसी कड़ी को जोड़ रही हैं. रिश्तों का यह जाल क्या आखिरकार केतन की मौत की वजह बना? पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है.

क्या है पूरा मामला?

बीते 18 जून को सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को साजिश के तहत महाराष्ट्र के लोहगढ़ किला लेकर घूमने गई. लेकिन ट्रैकिंग के दौरान सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर सिया को धक्का देकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद वह सोशल मीडिया पर मंगेतर की दुखद मृत्यु का शोक मनाने का नाटक करने लगी, जिससे किसी को हत्या का शक ना हो. लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि सिया गोयल ने अपने 26 वर्षीय मंगेतर की हत्या की है. इस खबर ने एक बार फिर से लोगों को शिलांग में हुई राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी, जिसमें उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. 

यह खबर भी पढ़ें: 104 डिग्री बुखार के बावजूद अक्षरा के साथ ‘घिस घिस’ कर रहे थे अक्षय कुमार, एक्ट्रेस ने कर दिया चौंकाने वाला खु्लासा

यह खबर भी पढ़ें: बेल्ट से पीटकर कर देता था लहूलुहान, खाने को सिर्फ नमक-रोटी; पिटबुल का दिखाता था खौफ, नर्क की जिंदगी जी रहे थे मजदूर

You Might Be Interested In
Tags: ketan agarwal caseketan siya case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!
केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!
केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!
केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!