केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!

महाराष्ट्र् के पुणे में केतन अग्रवाल मौत मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले सवाल सामने आ रहे हैं. जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि केतन को अपनी मंगेतर सिया गोयल को लेकर कुछ गंभीर शंकाएं होने लगी थीं. आखिर क्यों सिया पर केतन को होने लगा था शक?

क्या जानकारी आई सामने?

FIR के मुताबिक, केतन अग्रवाल ने अपने माता-पिता से यहां तक पूछा था कि क्या सिया गोयल की शादी से पहले कोई बैकग्राउंड जांच कराई गई थी. इस बात ने सवाल पैदा कर दिया है कि क्या केतन को किसी ऐसे सच का पता चल गया था, जो सिया छिपाना चाहती थी? जांच एजेंसियां अब इसी कड़ी को जोड़ रही हैं. रिश्तों का यह जाल क्या आखिरकार केतन की मौत की वजह बना? पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है.

क्या है पूरा मामला?

बीते 18 जून को सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को साजिश के तहत महाराष्ट्र के लोहगढ़ किला लेकर घूमने गई. लेकिन ट्रैकिंग के दौरान सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर सिया को धक्का देकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद वह सोशल मीडिया पर मंगेतर की दुखद मृत्यु का शोक मनाने का नाटक करने लगी, जिससे किसी को हत्या का शक ना हो. लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि सिया गोयल ने अपने 26 वर्षीय मंगेतर की हत्या की है. इस खबर ने एक बार फिर से लोगों को शिलांग में हुई राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी, जिसमें उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.

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