Ketan Agarwal Case: 3 साल की आजादी के लिए मंगेतर की हत्या? शादी टालने के लिए कैसे सिया ने बनाया था मास्टरप्लान

Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल के मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है, जांच में पता चला है कि सिया गोयल ने शायद तीन साल की आज़ादी पाने के लिए अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को मार डाला होगा.

सूत्रों के मुताबिक, सिया के प्रेमी चेतन चौधरी ने उससे शादी के लिए कम से कम तीन साल इंतज़ार करने को कहा था क्योंकि वह अपने करियर में सेटल होना चाहता था. लेकिन सिया की केतन से शादी पहले ही तय हो चुकी थी और नवंबर में तय थी.

क्या था सिया का मास्टरप्लेन?

सूत्रों ने बताया कि फिर दोनों ने साजिश के तहत केतन को महाराष्ट्र के पुणे के पास लोहागढ़ किले की एक घाटी में धकेल दिया ताकि उन्हें समय मिल सके. सिया ने यही सोचा कि इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल बन जाएगा, जिसके बाद वह कुछ सालों तक सिया की शादी पर बात नहीं करेंगे और इस बीच चेतन को भी अपने करियर पर ध्यान देने में आसानी होगी. जिसके बाद दोनों शादी कर लेते. जांच में यह भी पता चला कि सिया और चेतन ने इस साल फरवरी की शुरुआत में ही केतन के मर्डर की साजिश रचनी शुरू कर दी थी.

हत्या के तरीके गूगल किए, क्राइम की रिहर्सल की

पुलिस के मुताबिक, सिया और चेतन ने अपने मंगेतर को मारने के तरीके गूगल किए थे. सिया और चेतन क्राइम करने से पहले मर्डर की रिहर्सल करने के लिए अकेले किले में गए थे. दोनों ने पुलिस के पकड़े जाने पर पुलिस को क्या जवाब देना है, इसकी भी तैयारी और प्रैक्टिस की थी.

दोनों मर्डर आरोपियों ने शक से बचने के लिए मर्डर के दौरान अपना भेष बदलने का प्लान बनाया था. पहले, यह बताया गया था कि सिया और चेतन ने क्राइम से पहले और बाद में सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पूरी फोन चैट हिस्ट्री और रीसायकल बिन मिटा दिए थे. अधिकारियों ने बताया कि डिलीट की गई चैट के लॉग निकालने के लिए उनके मोबाइल फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं.

14 जून को सिया ने ली थी केतन की जान

14 जून को, सिया केतन को किले में ले गई, जहां उसने उसे धक्का दिया, लेकिन वह चट्टान के किनारे एक झाड़ी पकड़कर बच गया. निशान छिपाने के लिए, सिया ने नकली सांप दिखने की बात चिल्लाकर और फिर उसे गले लगाकर ध्यान भटकाया. इसके बाद सिया ने केतन को फिर से किले में जाने के लिए मना लिया, लेकिन इस बार उसने अपने लवर को भी बुलाया, जहां दोनों ने कथित तौर पर केतन को पीछे से खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. केस फाइलों से पता चला कि अगर प्लान किया गया क्राइम फेल हो जाता तो दोनों ने एक प्लान C भी बना लिया था.