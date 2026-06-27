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केतन मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, भाई का दोस्त निकला चेतन; बहन के अफेयर के बारे में जानता था सबकुछ

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलास हुआ है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सिया के भाई साहिल को उनकी बहन के अफेयर के बारे में पता था.

By: Sohail Rahman | Published: June 27, 2026 10:45:39 AM IST

सिया के भाई साहिल को सिया और चेतन के अफेयर के बारे में पता था
सिया के भाई साहिल को सिया और चेतन के अफेयर के बारे में पता था


Ketan Agarwal Murder Case: पुणे की एक रियल एस्टेट फर्म के डायरेक्टर केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी. पुलिस इस मामले की जांच हत्या के शक में कर रही है. उनकी मंगेतर सिया और उसके दोस्त चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी रहने तक वे पुलिस कस्टडी में हैं. जांचकर्ताओं ने शुक्रवार को साहिल से दस घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की. उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी कि उसे सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में कब पता चला और क्या गोयल परिवार के अन्य सदस्यों को इसके बारे में पता था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि साहिल ने हमें बताया कि उसे सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में कई महीने पहले पता चला था. इसके नतीजों को लेकर चिंतित होकर उसने अपनी बहन को यह रिश्ता खत्म करने की सलाह दी क्योंकि केतन के साथ उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी.

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साहिल और चेतन एक दूसरे को जानते थे

जांचकर्ताओं के अनुसार, साहिल और चेतन की जान-पहचान 2024 में क्रिकेट में उनकी साझा दिलचस्पी के कारण हुई थी. बताया जा रहा है कि वे साथ में क्रिकेट खेलते थे और बाद में चेतन ने साहिल के ज़रिए सिया से दोस्ती कर ली. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कथित साजिश के सामने आने से पहले गोयल परिवार को कोई चेतावनी के संकेत मिले थे.

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10 लोगों के बयान दर्ज

अब तक पुणे ग्रामीण पुलिस ने 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें चेतन की दुकान का कर्मचारी नीरज कुमार भी शामिल है. जांचकर्ताओं ने केतन की मौत से जुड़ी घटनाओं के क्रम को फिर से समझने के लिए आरोपी और पीड़ित दोनों के परिवार के सदस्यों को घटनास्थल पर भी ले जाया गया है. जांच के अनुसार, केतन के साथ सिया की शादी की तैयारियों के बावजूद सिया और चेतन कथित तौर पर करीबी रिश्ते में थे.

सिया और चेतन ने एक दूसरे को ठहराया दोषी

कस्टडी में पूछताछ के दौरान, सिया और चेतन दोनों ने कथित तौर पर हत्या के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है, जिससे जांचकर्ताओं को घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ रहा है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि केतन के गंजेपन के कारण विग पहनने के बारे में पता चलने के बाद सिया कथित तौर पर उससे शादी करने को लेकर हिचकिचा रही थी.

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उन्होंने आगे बताया कि केतन ने बालों के झड़ने की समस्या के लिए महंगा हेयर ट्रीटमेंट करवाया था. केतन के परिवार का दावा है कि गोयल परिवार को बताया गया था कि वह बालों का एक छोटा पैच (हेयर पैच) पहनता था.

Tags: ketan agarwal murder case
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