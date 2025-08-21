Home > देश > Keshav Prasad Maurya: अलीगढ़ हो जाएगा अब हरिगढ़! डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कही ऐसी बात, सुन विपक्षी दलों का ठनक जाएगा माथा!

Keshav Prasad Maurya: यहाँ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के कई जिलों के नाम बदलने पर चर्चा करते हुए कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

Published By: Ashish Rai
Published: August 21, 2025 21:30:00 IST

Keshav Prasad Maurya: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस में डिप्टी सीएम  केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी हरतरफ चर्चा हो रही है। यहाँ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के कई जिलों के नाम बदलने पर चर्चा करते हुए कहा कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज मैं अपनी मन की इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ। बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए, यही मेरी मांग है। शायद पूरा मंच इस बात से सहमत होगा और सामने वाला भी इससे सहमत है।

अब अलीगढ़ का नाम बदलने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि रामलला की जन्मभूमि अयोध्या है, उसका नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है और प्रयागराज कुंभ में जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता था, उसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। आज उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है और अभी दो दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदलकर परशुराम पुरी कर दिया गया है। इसलिए अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने में अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

2027 में समाजवादी पार्टी का सफाया करना होगा

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि मैं बस आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब 2027 में सपा का सफाया एक बार फिर से कर दिया जाए। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और माफियागिरी करने वालों का सफाया हर हाल में करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में पहली बार बाबूजी कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी और उनके आशीर्वाद से ही आज सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है और आने वाले समय में चाहे आप कितने भी हथकंडे अपना लें, सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक हो जाएं, लेकिन हम 2017 वाला रिकॉर्ड 2027 में भी फिर से दुहराएँगे।

