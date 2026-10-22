Keralam IMD Forecasts: केरल में 5 दिनों तक आसमान से बरसेगी आफत, कहां-कहां होगी बारिश; घर से निकलने से पहले कर लें नोट

Keralam IMD Forecasts: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई भले ही हो चुकी है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. तमिलनाडु के बाद अब केरल को लेकर भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से ताजा अलर्ट जारी किया है. इसके मुताबिक, केरल के कई जिलों में अगले पांच दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है.

शुक्रवार और शनिवार को कई जगहों पर होगी तेज बारिश

केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Kerala State Disaster Management Authority) के एक बयान के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके बाद 23 अक्टूबर के लिए तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. वहीं, 24 अक्टूबर को पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों में अलर्ट रहेगा.

बयान में कहा गया है कि 25 अक्टूबर के लिए पथानामथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि कुछ जगहों पर 24 घंटे के भीतर 115.6 मिमी से 204.4 मिमी तक बहुत भारी बारिश हो सकती है. अधिकारियों ने बताया कि 26 अक्टूबर के लिए सभी 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट

येलो अलर्ट का मतलब है कि 24 घंटे के भीतर 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक भारी बारिश हो सकती है. KSDMA ने भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. नदियों के किनारे और बांधों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

लोगों को सावधानी बरतने की अपील

जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों की जानकारी के लिए स्थानीय निकायों और राजस्व अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, और दिन के उजाले में ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए. प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. साथ ही, जब तक चेतावनी वापस नहीं ले ली जाती, तब तक झरनों, जलाशयों और पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें. लोगों से कहा गया है कि वे तेज हवाओं में गिरने की आशंका वाले पेड़ों, बिजली के खंभों, होर्डिंग और दीवारों से सावधान रहें, और ऐसी खतरनाक संरचनाओं की सूचना प्रशासन को दें. बयान में यह भी कहा गया है कि आपदा की आशंका वाले इलाकों में लोगों को अपनी ‘इमरजेंसी किट’ (आपातकालीन किट) तैयार रखनी चाहिए.