केरल जा रहे स्कूली बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, ट्रेन रोककर किया गया इलाज; पेंट्री के खाने से पड़े बीमार

Kerala School Student: दिल्ली से त्रिचूल की एजुकेशनल ट्रिप पर निकले छात्रों के एक ग्रुप को ट्रेन में सफर के दौरान जहर देने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह घटना हजरत निजामुद्दीन से एर्नाकुलम जा रही मंगला एक्सप्रेस में हुई. भोपाल रेलवे स्टेशन पर लंच करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को अचानक उल्टी और जी मिचलाने लगा. स्टूडेंट्स की हालत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर यात्रियों ने खंडवा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया. उसके बाद रेलवे अधिकारियों के साथ एक मेडिकल और कमर्शियल टीम खंडवा स्टेशन पहुंची.

जिन स्टूडेंट्स की तबीयत खराब थी, उन्हें फर्स्ट एड और दवाएं दी गईं. रेलवे अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी कि अगर उनकी हालत में सुधार न हो तो वे खंडवा स्टेशन पर उतरकर इलाज करवाएं.

भुसावल रेलवे विभाग ने किए खास मेडिकल इंतजाम

इस बीच, जैसे ही मंगला एक्सप्रेस रात में भुसावल रेलवे स्टेशन पहुंची, भुसावल डिपार्टमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए खास मेडिकल इंतजाम भी किए. इमरजेंसी के लिए डॉक्टर, नर्स, ऑफिसर और स्टाफ के साथ एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया था. ट्रेन के भुसावल स्टेशन पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने स्टूडेंट्स की जांच की. इस मेडिकल जांच के लिए मंगला एक्सप्रेस को करीब 15 मिनट तक रोका गया. स्टूडेंट्स की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया.

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इस यात्रा में 93 छात्र और 12 शिक्षक थे

इस यात्रा में कुल 93 स्टूडेंट्स और 12 टीचर हैं. इनमें से करीब 25 से 30 स्टूडेंट्स को उल्टी और जी मिचलाने की समस्या हुई, जबकि पांच स्टूडेंट्स की हालत बिगड़ गई थी. सभी स्टूडेंट्स की जांच की गई है और एहतियात के तौर पर कुछ डॉक्टरों को स्टूडेंट्स के साथ आगे की यात्रा के लिए भेजा गया है. हालांकि, अब तक बच्चों के बीमार होने की असल वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई. बच्चों द्वारा पेंट्री कार का खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के कारण फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है. वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा.

रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले पर नजर रख रही है. बच्चों की हालत फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद नियंत्रण में बताई जा रही है.

स्कूली टूर के बाद केरल लौट रहे थे बच्चे

बताया जा रहा है कि ये सभी बच्चे स्कूली टूर के बाद दिल्ली से केरल लौट रहे थे. बताया जा रहा है कि बीमार हुए सभी बच्चे केरल के रहने वाले हैं और एक क्रिश्चियन स्कूल से संबंधित हैं. बच्चों की उम्र करीब 15 से 18 वर्ष बताई जा रही है. वे स्कूल स्टाफ के साथ शैक्षणिक टूर पर दिल्ली गए थे और टूर खत्म होने के बाद ट्रेन से वापस केरल लौट रहे थे.



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