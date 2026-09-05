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Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत

Kerala Road Accident: केरल के त्रिशूर में एक कार के खड़ी लॉरी से टकराने से तमिलनाडु के कम से कम आठ इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: September 5, 2026 9:51:23 AM IST

केरल में सड़क दुर्घटना में 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत
केरल में सड़क दुर्घटना में 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत


Kerala Road Accident: केरल के त्रिशूर में एक कार के खड़ी लॉरी से टकराने से तमिलनाडु के कम से कम आठ इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई.

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Tags: breaking news
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Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत

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Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत
Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत
Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत
Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत