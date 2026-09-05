Breaking News: केरल के त्रिशूर में खड़ी लॉरी से टकराई कार, तमिलनाडु के 8 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत

Kerala Road Accident: केरल के त्रिशूर में एक कार के खड़ी लॉरी से टकराने से तमिलनाडु के कम से कम आठ इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई.

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STORY | Eight killed as car rams into parked lorry in Keralam’s Thrissur

Eight people, believed to be students from neighbouring Tamil Nadu, have been killed in a tragic road accident in central Keralam’s Thrissur district, police said on Saturday.

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— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026