Kerala Rain Weather Alert: अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक! केरल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, इन इलाकों में हो सकती है बड़ी तबाही

Kerala Rain Weather Alert: केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने से लगातार तेज बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने राज्य के बहुत से हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है. विभाग ने उत्तर केरल के पांच जिलों में स्थिति को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार शनिवार, 6 जून 2026 को कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड और मलप्पुरम जिलों में ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर 204 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है. संभावित बाढ़, लैंडस्लाइड और जलभराव जैसी परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट

राज्य के अधिकतर अन्य जिलों में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अलाप्पुझा जिलों में अपेक्षाकृत कम प्रभाव रहने की संभावना है, लेकिन यहां भी बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है.

रविवार के लिए भी चेतावनी बरकरार

मौसम विभाग ने रविवार, 7 जून 2026 के लिए भी कई जिलों में चेतावनी जारी रखी है. मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों में रेड अलर्ट लागू रहेगा. वहीं कासरगोड, कन्नूर, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. इससे संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित

गुरुवार को एर्नाकुलम से लेकर कासरगोड तक आठ जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. इन क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था. लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव, यातायात बाधित होने और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी समस्याएं सामने आई हैं.

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. नदी किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है.