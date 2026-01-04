Home > देश > बदलते भारत की नई तस्वीर, केरल का यह रेलवे स्टेशन बना मिसाल, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर रेलवे स्टेशनों की गंदगी (Filths of railway stations) की खबरें आती हैं, लेकिन हाल ही में केरल (Kerala) के एक रेलवे स्टेशन (Railway Station) के वीडियो ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 4, 2026 4:37:30 PM IST

Kerala Railway Station Platform Video Goes Viral On Social Media/Picture Source: Curly Tales
Kerala Railway Station Platform Video Goes Viral On Social Media:   सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो न सिर्फ तेज़ी से वायरल हो रहा है, बल्कि खूब सुर्खियां भी बटोर रहा है. दरअसल, केरल के चेरियानद रेलवे स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ोरों-शोरों से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर ‘कचरे का एक भी टुकड़ा’ नहीं देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही सफाई और अनुशासन ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी चरफ खींचा है. 

आखिर वीडियो क्यों हो रहा है वायरल?

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियो केरल के चेरियानद (Cheriyanad) रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म के एक भी कोने में कागज का टुकड़ा, प्लास्टिक की बोतल जैसी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगी. तो वहीं, दूसरी तरफ  स्टेशन की टाइलें और फर्श शीशे की तरह चमक रही है. इसके साथ ही स्टेशन के चारों तरफ लगे पेड़ और पौधे किसी पार्क जैसा लुक दे रहे हैं.

यहां देखें वायरल वीडियो 



वायरल वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. लोगों ने इस वीडियो को सुकून देने वाला बताया है. जिसपर कुछ यूर्जस ने लिखा है कि यह सिर्फ प्रशासन की मेहनत नहीं बल्कि स्थानीय जनता की नागरिक समझ यानी (Civic Sense) का भी एक तरह से परिणाम देखने को मिल रहा है. 

केरल मॉडल की प्रशंसा, लोग हुए हैरान 

केरल के रेलवे स्टेशनों जैसे कोल्लम, एर्नाकुलम और चेरियानद ने स्वच्छता के मामले में ज्यादातर उच्च मानक स्थापित किए हैं. ऐसा कहा जाता है कि यहां के लोग सार्वजनिक स्थानों को अपना समझकर साफ रखने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं, इसके साथ ही कूड़ा-कचरा फैलाने पर कार्रवाई भी की जाती है. इन सबके बावजूद सभी सफाई कर्मचारियों के काम को सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जाती है. 

फिलहाल, वायरल हो रहे वीडियो की लोग जमकर सरहाना कर रहे हैं. हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, जितना हो सके अपने आस-पास के इलाके को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है. 

