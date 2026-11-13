इंसानियत पड़ी भारी तो ढह गई धर्म की दीवार, मुस्लिम भाइयों ने किया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार

Kerala News: भले ही मनुष्य किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय से जुड़ा हो, लेकिन असल धर्म तो इंसानियत है. जो व्यक्ति इंसानियत निभाता है वही असली धर्म की परख है. दक्षिण के अहम राज्य केरल के 2 मुस्लिम भाइयों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है, जिसके बारे में जानकर मनुष्यता को भी गर्व होगा. केरल में करीब 50 साल तक अपनी पड़ोसी हिंदू महिला (85) की मां की तरह देखभाल करने वाले 2 मुस्लिम भाइयों ने हिंदू रीति-रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया. इस अंतिम संस्कार से जुड़ी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसे देखकर लोग दोनों मुस्लिम भाइयों की तारीफ कर रहे हैं.

पूरा मामला केरल के पर्वतीय जिले वायनाड का है. मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों मुस्लिम भाई पिछले करीब 50 साल से महिला कल्याणी की देखभाल कर रहे थे. खाना खिलाने और रहने का इंतजाम करने के साथ ही दोनों भाई महिला को अपनी मां की तरह मानते थे. मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को मुप्पैनाद पंचायत के चित्रगिरी में रहने वाली कल्याणी अम्मा का निधन हो गया. उनका कोई बच्चा या अन्य रिश्तेदार नहीं था. ऐसे में अंतिम संस्कार का संकट आ खड़ा हुआ. महिला हिंदू और उसकी देखभाल करने वाले हिंदू शख्स थे. ऐसे में हिंदू मान्यताओं को देखते हुए रज्जाक और सुलेमान आगे आए. दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों के तहत कल्याणी अम्मा का अंतिम संस्कार किया.

50 साल से निभा रहे थे रिश्ता

रज्जाक और सुलेमान के परिवार के कल्याणी अम्मा के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे. दोनों करीब 50 साल से उनके पड़ोसी थे. उन्होंने हमेशा कल्याणी अम्मा का ख्याल रखा. खाना खिलाने और अन्य जरूरी इंतजाम के अलावा कल्याणी अम्मा की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया. जरूरत पड़ने पर यानी बीमार होने पर दवाओं का इंतजाम किया और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल भी ले गए और इलाज भी कराया.

दोनों परिवार होते थे पर्वों में शामिल

कल्याणी अम्मा रज्जाक और सुलेमान के पारिवारिक उत्सवों में भी शामिल होती थीं. समय के साथ उनके बीच का स्नेह और गहरा ऐसे होता गया कि धर्म की दीवारें ढह गईं. वहीं, परिवार के लोगों ने बताया कि कल्याणी अम्मा की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद रज्जाक और सुलेमान ही उनका अंतिम संस्कार करें जिन्हें वह अपने सगे बेटों की तरह मानती थीं.

हिंदू मान्यता के तहत पूरी कीं रस्में

मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को कल्याणी अम्मा का निधन होने के बाद रज्जाक और सुलेमान ने उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए स्थानीय हिंदू श्मशान घाट पर हिंदू परंपराओं के अनुसार उनकी चिता को मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कीं, वह भी हिंदू परंपरा के अनुसार.