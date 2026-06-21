Kerala Lottery Result: इस नंबर ने मारी 1 करोड़ की बाजी! केरल समृद्धि लॉटरी के नतीजे जारी, यहां देखें लिस्ट

Kerala Lottery Results 2026: केरल समृद्धि SM-60 लॉटरी के नतीजे घोषित, 1 करोड़ रुपये के पहले इनाम ने बदली इस टिकट धारक की किस्मत

केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट (Kerala State Lotteries Department) ने आज, 21 जून 2026 को ‘समृद्धि SM-60’ (Samrudhi SM-60) लॉटरी के नतीजों का ऐलान कर दिया है. इस हफ्ते की लॉटरी में 1 करोड़ रुपये का बंपर पहला इनाम MN 784074 टिकट नंबर के नाम रहा है. अगर आपने भी आज किस्मत आजमाई थी, तो तुरंत नीचे दी गई लिस्ट में अपना टिकट नंबर चेक कर लें.

Kerala Samrudhi SM-60: आज के विजेताओं की पूरी लिस्ट

प्रथम पुरस्कार (1 करोड़ रुपये): MN 784074

द्वितीय पुरस्कार (25 लाख रुपये): MR 120629

तृतीय पुरस्कार (5 लाख रुपये): MU 282023

सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize – 5,000 रुपये): मुख्य विजेता नंबर (784074) को छोड़कर बाकी सभी सीरीज के समान नंबर वाले टिकट.

चतुर्थ पुरस्कार (5,000 रुपये): 0176, 0300, 0462, 0676, 0870, 1366, 1544, 1676, 2673, 3114, 3707, 4728, 5443, 5904, 6359, 6594, 9425, 9706, 9720

पंचम पुरस्कार (2,000 रुपये): 2870, 6626, 6867, 8183, 8529, 8698

छठा पुरस्कार (1,000 रुपये): 0103, 1090, 1320, 1531, 1542, 1552, 1784, 1885, 2747, 2925, 3046, 3240, 3541, 4603, 6778, 6819, 7654, 7939, 8772, 8955, 8964, 9033, 9037, 9040, 9570

सातवां पुरस्कार (500 रुपये)

0061, 0184, 0213, 0478, 0546, 0693, 0847, 0988, 0991, 1055, 1094, 1190, 1221, 1267, 1495, 1566, 1687, 1718, 1929, 1961, 2166, 2229, 2572, 2620, 2678, 2952, 3241, 3277, 3490, 3502, 3653, 3884, 4130, 4136, 4226, 4317, 5032, 5152, 5385, 5513, 5545, 5851, 5862, 5987, 6023, 6113, 6233, 6657, 6659, 6680, 6743, 6985, 7257, 7383, 7642, 7671, 7900, 8181, 8467, 8561, 8573, 8591, 8646, 8811, 8909, 8924, 9019, 9054, 9136, 9303, 9381, 9384, 9495, 9508, 9566, 9995.

आठवां पुरस्कार (200 रुपये)

0052, 0072, 0113, 0211, 0433, 0606, 0608, 0668, 0801, 1091, 1296, 1481, 1643, 1708, 1944, 2304, 2077, 2214, 2282, 2472, 2510, 2649, 2677, 2750, 3080, 3103, 3192, 3300, 3446, 3652, 3883, 3888, 4100, 4224, 4384, 4398, 4637, 4646, 4711, 4818, 4868, 4950, 5100, 5579, 5673, 5756, 5788, 5864, 5989, 6014, 6210, 6255, 6301, 6303, 6325, 6383, 6426, 6507, 6535, 6591, 6666, 6770, 7008, 7066, 7274, 7278, 7292, 7399, 7499, 7602, 7636, 7664, 7779, 7783, 7803, 8037, 8214, 8252, 8460, 8517, 8664, 8881, 8886, 8985, 8999, 9091, 9106, 9174, 9466, 9582, 9640, 9886.

क्या है समृद्धि लॉटरी का प्राइज स्ट्रक्चर?

केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट हर रविवार को इस साप्ताहिक लॉटरी का आयोजन करता है, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी इनामी राशि कुछ इस तरह तय की गई है:

पुरस्कार स्थान,इनामी राशि

पहला इनाम,₹1 करोड़

दूसरा इनाम,₹25 लाख

तीसरा इनाम,₹5 लाख

चौथा इनाम,”₹5,000″

पांचवां इनाम,”₹2,000″

छठा इनाम,”₹1,000″

सातवां इनाम,₹500

आठवां इनाम,₹200

नौवां इनाम,₹100

सांत्वना पुरस्कार,₹5,000

परिणाम कहां और कैसे चेक करें?

केरल लॉटरी विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ इस ड्रॉ को आयोजित करता है. लकी ड्रॉ वेन्यू पर घोषणा के तुरंत बाद नतीजों को आधिकारिक वेबसाइट www.lotteryagent.kerala.gov.in पर अपलोड कर दिया जाता है। आप यहां से पूरी रिजल्ट लिस्ट की पीडीएफ (PDF) भी डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रकम क्लेम करने से पहले सरकारी गजट (Kerala Government Gazette) से नंबर का मिलान जरूर कर लें

इनाम की राशि कैसे मिलेगी?

5,000 रुपये तक का इनाम: अगर आपकी लॉटरी 5,000 रुपये तक की लगी है, तो आप इसे केरल के किसी भी रजिस्टर्ड लॉटरी रिटेलर (दुकानदार) से सीधे कैश कर सकते हैं.

बड़ी इनामी राशि के लिए: अगर इनाम इससे बड़ा है, तो आपको अपनी मूल लॉटरी टिकट और एक वैध पहचान पत्र के साथ सरकारी लॉटरी ऑफिस या तय किए गए बैंक की ब्रांच में संपर्क करना होगा.

नोट: ध्यान रखें कि नतीजे आने के बाद तय समय सीमा (आमतौर पर 30 दिन) के भीतर ही इनाम क्लेम करना जरूरी होता है, नहीं तो बाद में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ सूचना के उद्देश्य से दी गई है। हमारा संस्थान किसी भी तरह के जुए या लॉटरी का समर्थन या इसे बढ़ावा नहीं देता है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें.