Kerala Lottery Result Today: 50 रुपये के टिकट ने इस शख्स को बनाया करोड़पति! यहां देखें Bhagyathara लॉटरी के नतीजे

केरल राज्य लॉटरी विभाग (Kerala State Lotteries Department) ने सोमवार, 13 जुलाई 2026 को ‘भाग्यतारा BT-62’ (Bhagyathara BT-62) साप्ताहिक लॉटरी के नतीजों की घोषणा कर दी है. इस बार की लॉटरी में किस्मत आजमाने वाले लोगों के पास पूरे 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीतने का मौका था. लॉटरी का ड्रॉ दोपहर 3 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद शाम 5 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर इसके परिणाम जारी कर दिए गए. केरल भर में मौजूद अधिकृत डीलरों से इस लॉटरी का टिकट मात्र ₹50 में खरीदा जा सकता है.

केरल सरकार द्वारा हर सोमवार को आयोजित की जाने वाली ‘भाग्यतारा’ एक बेहद लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी है. इसमें 1 करोड़ रुपये के बंपर पहले इनाम के अलावा, 30 लाख रुपये का दूसरा इनाम और 5 लाख रुपये का तीसरा इनाम भी रखा गया है. इतना ही नहीं, पहले इनाम वाले नंबर से मेल खाने वाली अन्य सीरीज़ के 11 भाग्यशाली टिकट धारकों को ₹5,000-₹5,000 का सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize) भी दिया जाएगा.

किसे मिला पहला इनाम?

केरल लॉटरी विभाग के मुताबिक, इस बार का 1 करोड़ रुपये का पहला बंपर इनाम पलक्कड़ (PALAKKAD) के टिकट नंबर BP 540430 को मिला है.

भाग्यतारा BT-62 का पूरा प्राइज स्ट्रक्चर

इस साप्ताहिक लॉटरी को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनाम जीतने का मौका मिल सके। बड़े इनामी दांव के अलावा, छोटे टियर (श्रेणी) में भी हजारों विजेता चुने जाते हैं:

ध्यान दें: इन निचले स्तर के इनामों का फैसला विजेता टिकट नंबरों के आखिरी चार अंकों (Last 4 Digits) के आधार पर किया जाता है।‌

पूरी तरह पारदर्शी है केरल लॉटरी की प्रक्रिया

केरल स्टेट लॉटरी विभाग सरकारी नियमों के तहत इन साप्ताहिकी ड्रॉ का आयोजन करता है. इसकी पूरी प्रक्रिया बेहद निष्पक्ष और पारदर्शी मानी जाती है. हर टिकट पर एक यूनिक नंबर होता है, और अधिकारियों की सीधी निगरानी में रैंडम (मशीन द्वारा बिना किसी भेदभाव के) तरीके से विजेता नंबर चुने जाते हैं ताकि किसी भी तरह की हेरफेर न हो सके. ड्रॉ खत्म होने के तुरंत बाद नतीजे जारी कर दिए जाते हैं, जिससे लोग आधिकारिक माध्यमों से अपने टिकट का मिलान कर सकें.

खास बात यह है कि यह लॉटरी सिस्टम न सिर्फ लोगों को लखपति-करोड़पति बनने का मौका देता है, बल्कि इससे होने वाली कमाई केरल सरकार के राजस्व में जाती है. इस पैसे का इस्तेमाल राज्य में चल रहे तमाम जन-कल्याणकारी और सामाजिक कार्यों व योजनाओं के लिए किया जाता है. यानी इस लॉटरी का हिस्सा बनकर लोग अप्रत्यक्ष रूप से समाज भलाई के कामों में भी अपना योगदान देते हैं.

Note: पाठकों और लॉटरी में भाग लेने वालों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा केरल सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं से ही टिकट खरीदें और ड्रॉ संपन्न होने के बाद केरल स्टेट लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही अपने नंबरों की सही-सही जांच करें.