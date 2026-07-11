4 साल 57 सुनवाइयां…कैंसर की दवाओं की कीमत कम कराते-कराते मर गई महिला; कोर्ट में सुनवाई जारी

Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट की फाइलों में कहीं एक ऐसी याचिका दबी हुई है, जिसे दायर करने वाली महिला अब इस दुनिया में नहीं रहीं. महिला ने 2022 में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि कैंसर की दो दवाओं की कीमतें कम करने का आदेश दिया जाए; इन दवाओं का खर्च महीने का लगभग 1.5 लाख रुपये था. चार साल और 57 सुनवाइयों के बाद बिना कोई फैसला आए ही हाल ही में उनकी मौत हो गई.

हालांकि, जानकारी सामने आ रही है कि यह केस अभी भी चल रहा है. बताया जा रहा है कि दो लोगों ज्योत्सना सिंह और केएम गोपाकुमार ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुनवाई की मांग की है. यही पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी भेजा गया है.

पत्र में क्या लिखा है?

पत्र में लिखा था कि जिन्होंने यह लड़ाई शुरू की थी, वे अब नहीं रहीं. यह बात दिखाती है कि देरी कितनी महंगी पड़ सकती है, खासकर तब जब मामला जान बचाने वाली दवाओं का हो. इस केस के केंद्र में रिबोसिक्लिब (Ribociclib) है, जिसकी कीमत 78,468 रुपये प्रति महीना है और एबेमासिक्लिब (Abemaciclib) है, जिसकी कीमत 47,752 रुपये से 95,504 रुपये प्रति महीना है.

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महिला ने सरकार से की थी ये मांग

बताया जा रहा है कि महिला को एक खास तरह का ब्रेस्ट कैंसर था जो बहुत तेजी से फैलता है. उन्होंने सरकार से एक ऐसा कानून बनाने की मांग की थी जिससे ये दवाएं भारत में कम कीमत पर बन सकें. सरकार ब्रेस्ट कैंसर को बड़ी इमरजेंसी की श्रेणी में नहीं रखती है. हालांकि, हकीकत बेहद चिंताजनक है. 2022 में भारत में ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 1.9 लाख नए मामले सामने आए. इससे 98,337 महिलाओं की मौत हुई. भारत में कैंसर से होने वाली मौतों की यह सबसे बड़ी वजह है. फरवरी 2026 में सरकार ने खुद संसद को बताया था कि यह संख्या बढ़कर 2.4 लाख हो सकती है.

कोर्ट ने की 57 सुनवाइयां

कोर्ट ने इस मामले में 57 सुनवाइयां की हैं. एक वकील नियुक्त किया गया था. सरकार से पूरा जवाब मांगा गया था. दवा कंपनियों को भी बुलाया गया था. जब सरकार ने कहा कि पुरानी दवा ही काफी है तो वकील ने साबित कर दिया कि पुरानी दवा शुरुआती कैंसर के लिए असरदार नहीं थी. इस मामले की सुनवाई के लिए एक खास शनिवार भी तय किया गया था. 2025 तक सभी दलीलें पूरी हो चुकी थीं. यह मामला बार-बार “फैसले के लिए तैयार” (ready-for-decision) वाली लिस्ट में आता रहा. हालांकि, हर बार इसे टाल दिया गया.

15 जुलाई को होगी सुनवाई

पिछली सुनवाई इस साल 2 जुलाई को हुई थी. अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. पत्र में कोर्ट, CJI और राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई कि इस मामले में जल्द फैसला उस महिला के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी. साथ ही, यह उन हजारों महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण होगी जो इस बीमारी से लड़ रही हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कोर्ट तक कैसे पहुंचे.

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