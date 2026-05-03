Vattiyoorkavu Election Results 2026: वट्टियूरकावु सीट पर टिकी सबकी नजरें, क्या इस बार खिलेगा कमल या बरकरार रहेगा लाल किला?

Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे. पूरे राज्य में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और कुछ ही घंटों में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है. सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में हुआ था. केरल में 78.27% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है. इस बीच आइए जानते हैं केरल के हाई प्रोफाइल सीट वट्टियूरकावु से जुड़े अपडेट…

वट्टियूरकावु एक और महत्वपूर्ण चुनावी मैदान के रूप में उभरा है, जहां तीन उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले चुनावों में भाजपा दूसरे स्थान पर रही है, जो उसकी बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है जबकि इस सीट पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच प्रतिस्पर्धा में भी बदलाव देखने को मिला है. इस बार उम्मीदवार हैं वीके प्रशांत (एलडीएफ), के मुरलीधरन (यूडीएफ) और आर श्रीलेखा (एनडीए). तीनों पार्टियों के जीतने की वास्तविक संभावना को देखते हुए, यह सीट केरल भर में चल रहे व्यापक त्रिकोणीय मुकाबले को दर्शाती है. इन पांच के अलावा तीन और निर्वाचन क्षेत्र हैं जो व्यापक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हैं.