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Thrissur Election Results 2026: त्रिशूर की सीट पर इस बार भी कांटे की टक्कर, पल-पल की अपडेट यहां देखें

Kerala Election Results 2026: केरल का महामुकाबला, क्या त्रिशूर में फिर दिखेगा वोटों का रोमांचक खेल? पद्मजा, राजन और लीलाकृष्णन की किस्मत का फैसला आज. सटीक नतीजों के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ें.

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 7:36:48 AM IST

Thrissur Election Results 2026: त्रिशूर की सीट पर इस बार भी कांटे की टक्कर, पल-पल की अपडेट यहां देखें


Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे. पूरे राज्य में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और कुछ ही घंटों में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है. सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में हुआ था. केरल में 78.27% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है. इस बीच आइए जानते हैं केरल के हाई प्रोफाइल सीट त्रिशूर से जुड़े अपडेट…

त्रिशूर जहाँ कुछ वोट भी सब कुछ बदल सकते हैं

त्रिशूर में अक्सर कड़े मुकाबले देखने को मिलते हैं. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में विजेता सिर्फ़ 946 वोटों के अंतर से जीता था. इस बार, मुकाबला अलानकोड लीलाकृष्णन (LDF), राजन पल्लन (UDF), और पद्मजा वेणुगोपाल (NDA) के बीच है. यहाँ तीनों ही मोर्चों पर मुकाबला ज़ोरदार है. यह ज़िला अपने बदलते चुनावी रुझानों के लिए लगातार मशहूर होता जा रहा है. वोटों में ज़रा सा भी बदलाव नतीजों को बदल सकता है, जिससे यह सीट चुनावी अनिश्चितता का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाती है.

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त्रिशूर सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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