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Palakkad Election Results 2026: पिशारोडी, शोभा या रजाक… किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

Kerala Election Results 2026: पलक्कड़ की हाई-प्रोफाइल सीट पर किसका पलड़ा भारी? रमेश पिशारोडी, शोभा सुरेंद्रन और एनएमआर रजाक के बीच कड़ा मुकाबला. जानें क्या कहता है पलक्कड़ का मन...

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 7:36:16 AM IST

Palakkad Election Results 2026: पिशारोडी, शोभा या रजाक… किसके सिर सजेगा जीत का ताज?


Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे. पूरे राज्य में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और कुछ ही घंटों में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है. सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में हुआ था. केरल में 78.27% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है. इस बीच आइए जानते हैं केरल के हाई प्रोफाइल सीट पलक्कड़ से जुड़े अपडेट…

पलक्कड़: सबसे भ्रामक और अप्रत्याशित सीट

पलक्कड़ इस बार सबसे चर्चित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है. पिछला चुनाव यहां बेहद करीबी रहा था, जिसमें जीत-हार का अंतर मात्र कुछ हज़ार वोटों का था. यहां कई विवाद और राजनीतिक रणनीतियाँ देखने को मिल रही हैं, जिनमें यह दावा भी शामिल है कि वोट विभिन्न पार्टियों के बीच बँट सकते हैं. यहां प्रमुख उम्मीदवार एनएमआर रजाक (एलडीएफ समर्थित निर्दलीय), रमेश पिशारोडी (यूडीएफ) और शोभा सुरेंद्रन (एनडीए) हैं.

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स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार किसान, शहरी मतदाता और अल्पसंख्यक सहित विभिन्न प्रकार के मतदाता यहां के नतीजों को प्रभावित करते हैं. चूंकि कोई भी स्पष्ट रूप से आगे नहीं है, इसलिए यह सीट किसी भी दिशा में जा सकती है और समग्र परिणाम को प्रभावित कर सकती है.

पलक्कड़ सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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