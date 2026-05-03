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Nemom Election Results 2026: केरल की हॉट सीट ‘नेमोम’, त्रिकोणीय मुकाबला में दिग्गजों की साख दांव पर!

Kerala Assembly Election Results 2026:  नेमोम में किसकी होगी जीत? शिवनकुट्टी, राजीव चंद्रशेखर और सबरीनाधन के बीच कांटे की टक्कर. केरल चुनाव नतीजों के पल-पल के अपडेट के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ें...

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 7:39:42 AM IST

Nemom Election Results 2026: केरल की हॉट सीट ‘नेमोम’, त्रिकोणीय मुकाबला में दिग्गजों की साख दांव पर!


Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे. पूरे राज्य में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और कुछ ही घंटों में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है. सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में हुआ था. केरल में 78.27% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है. इस बीच आइए जानते हैं केरल के हाई प्रोफाइल सीट नेमोम से जुड़े अपडेट…

केरल में नेमोम सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है क्योंकि यहां तीनों प्रमुख गठबंधन मजबूत स्थिति में हैं. केरल में भाजपा ने यह एकमात्र सीट जीती है (2016 में), लेकिन 2021 में वह इसे हार गई. पिछले चुनाव में जीत का अंतर 4,000 वोटों से भी कम था, जो दिखाता है कि मुकाबला कितना करीबी था. इस बार मुकाबला वी. शिवनकुट्टी (एलडीएफ), राजीव चंद्रशेखर (एनडीए) और के.एस. सबरीनाधन (यूडीएफ) के बीच है. एक बार फिर यह त्रिकोणीय मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है. अगर भाजपा यहां अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह केरल में उसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. हालांकि, अगर एलडीएफ या यूडीएफ आसानी से जीत जाते हैं, तो यह संकेत देता है कि अभी भी उनका दबदबा कायम है.

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नेमोम सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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