Kerala Election Results 2026 Winners List: केरल के 140 सीटों का रिजल्ट आया सामने, देखें किसको कहां से मिली जीत

कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने हरिपाद विधानसभा सीट से 23,377 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उनकी इस जीत को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राज्य में पार्टी के प्रदर्शन को नई मजबूती मिली है.

शशि थरूर ने क्या कहा?

शशि थरूर ने केरल में LDF के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी को एक प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं का रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अन्य राज्यों और विदेशों की ओर पलायन एक गंभीर मुद्दा रहा है. थरूर के अनुसार, यदि राज्य में निवेश वापस लाया जा सके तो स्थिति में सुधार संभव है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती थी और उसका जनादेश स्पष्ट था. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के हालात का भी विश्लेषण करना चाहिए.