Kerala Election Results 2026 Winners List: केरल के 140 सीटों का रिजल्ट आया सामने, देखें किसको कहां से मिली जीत

Kerala Election Results 2026 Winners List: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं. 140 सीटों पर हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. UDF में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस के गुट शामिल हैं. कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि 24 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है. तो चलिए जानते हैं कि केरलम में किस पार्टी को कहां से जीत मिली है.
चेन्निथला की जीत
कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने हरिपाद विधानसभा सीट से 23,377 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उनकी इस जीत को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राज्य में पार्टी के प्रदर्शन को नई मजबूती मिली है.
शशि थरूर ने क्या कहा?
शशि थरूर ने केरल में LDF के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी को एक प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं का रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अन्य राज्यों और विदेशों की ओर पलायन एक गंभीर मुद्दा रहा है. थरूर के अनुसार, यदि राज्य में निवेश वापस लाया जा सके तो स्थिति में सुधार संभव है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती थी और उसका जनादेश स्पष्ट था. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के हालात का भी विश्लेषण करना चाहिए.
केरल विधानसभा चुनाव 2026: पार्टीवार नतीजे
|पार्टी
|जीती (Won)
|बढ़त (Leading)
|कुल
|भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
|27
|37
|64
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) CPI(M)
|14
|11
|25
|इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)
|6
|16
|22
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI)
|4
|4
|8
|केरल कांग्रेस (KEC)
|4
|3
|7
|रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP)
|3
|0
|3
|भारतीय जनता पार्टी (BJP)
|0
|3
|3
|राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
|0
|1
|1
|रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (RMPOI)
|1
|0
|1
|केरल कांग्रेस (जेकब) KEC(J)
|1
|0
|1
|कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी (CMPKSC)
|1
|0
|1
|निर्दलीय (IND)
|1
|3
|4
|कुल
|62
|78
|140
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को कहां-कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|सुल्तानबथेरी (18)
|आई.सी. बालाकृष्णन
|78,936
|16,597
|2
|कल्पेट्टा (19)
|एडवोकेट टी. सिद्दीकी
|97,379
|45,031
|3
|बालुस्सेरी (25)
|वी.टी. सूरज
|94,804
|16,980
|4
|एलाथुर (26)
|एडवोकेट विद्या बालाकृष्णन
|77,662
|12,162
|5
|निलांबूर (35)
|आर्यादन शौकत
|1,13,586
|54,851
|6
|थवनूर (47)
|एडवोकेट वी.एस. जॉय
|79,661
|14,647
|7
|थ्रिथला (49)
|वी.टी. बलराम
|76,427
|8,385
|8
|कोंगड (53)
|तुलसी टीचर
|62,734
|3,706
|9
|चित्तूर (58)
|एडवोकेट सुमेश अचुथन
|65,325
|6,510
|10
|त्रिशूर (67)
|राजन जे. पल्लन
|60,290
|26,803
|11
|कोडुंगलूर (73)
|एडवोकेट ओ.जे. जनीश
|65,162
|8,308
|12
|पेरुंबावूर (74)
|मनोज मूठेदन
|75,088
|28,434
|13
|वैपेन (79)
|टोनी चम्मनी
|66,112
|15,648
|14
|एर्नाकुलम (82)
|टी.जे. विनोद
|61,296
|36,163
|15
|थ्रिक्काकरा (83)
|उमा थॉमस
|83,375
|50,211
|16
|मुवट्टुपुझा (86)
|डॉ. मैथ्यू कुजालनादन
|89,914
|42,829
|17
|उदुम्बनचोला (89)
|एडवोकेट सेनापति वेणु
|64,916
|20,021
|18
|इडुक्की (91)
|रॉय के पॉलोज
|70,562
|23,822
|19
|पीरुमेडे (92)
|एडवोकेट सिरीएक थॉमस
|69,672
|27,634
|20
|वैकोम (95)
|के. बिनिमोन
|52,944
|1,360
|21
|एट्टुमानूर (96)
|नट्टाकोम सुरेश
|64,077
|19,752
|22
|पुथुप्पल्ली (98)
|एडवोकेट चांडी ऊम्मन
|84,031
|52,907
|23
|हरिपद (107)
|रमेश चेन्निथला
|68,184
|23,377
|24
|करुणागप्पल्ली (116)
|सी.आर. महेश
|82,593
|26,618
|25
|कोल्लम (124)
|एडवोकेट बिंदु कृष्णा
|63,416
|16,830
|26
|वामनापुरम (131)
|मुहम्मद सुधीरशा एस
|73,590
|12,185
|27
|नेय्याट्टिनकारा (140)
|एन. शक्तन
|58,760
|6,966
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) CPI(M) को कहां-कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|कल्लियास्सेरी (7)
|एम. विजिन
|81,428
|18,433
|2
|बेयपोर (29)
|पी.ए. मोहम्मद रियास
|81,849
|7,487
|3
|शोरनूर (51)
|पी. मम्मीकुट्टी
|70,583
|16,517
|4
|ओट्टापालम (52)
|एडवोकेट के. प्रेमकुमार
|75,362
|26,777
|5
|मलमपुझा (55)
|ए. प्रभाकरण
|68,629
|19,721
|6
|तारूर (57)
|सुमोद
|60,557
|11,910
|7
|नेम्मारा (59)
|के. प्रेमन
|66,521
|3,305
|8
|अलाथुर (60)
|टी.एम. सासी
|61,564
|8,553
|9
|चेलक्करा (61)
|यू.आर. प्रदीप
|76,073
|29,386
|10
|कुन्नमकुलम (62)
|ए.सी. मोइदीन
|69,522
|4,563
|11
|गुरुवायूर (63)
|एन.के. अकबर
|66,069
|1,998
|12
|वडक्कनचेरी (65)
|जेवियर चिट्टिलापिल्ली
|70,725
|5,690
|13
|पुदुक्कड़ (71)
|के.के. रामचंद्रन
|63,136
|2,853
|14
|अट्टिंगल (128)
|ओ.एस. अंबिका
|59,163
|13,375
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|कासरगोड (2)
|कल्लात्रा माहिन
|76,396
|22,698
|2
|कुट्टियाडी (21)
|परक्कल अब्दुल्ला
|88,197
|10,922
|3
|कोझिकोड साउथ (28)
|एडवोकेट फैजल बाबू
|52,680
|10,795
|4
|कुन्नमंगलम (30)
|एम.ए. रज़ाक मास्टर
|91,598
|13,313
|5
|कोडुवैली (31)
|पी.के. फिरोज
|95,164
|36,682
|6
|तिरुवम्बाडी (32)
|सी.के. कासिम
|77,140
|6,741
|7
|मन्नारक्कड (54)
|एडवोकेट एन. समसुद्दीन
|90,606
|25,903
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|पट्टांबी (50)
|मोहम्मद मुहास्सिन
|80,062
|9,442
|2
|नाट्टिका (68)
|गीतागोपी
|58,979
|7,093
|3
|कैपामंगलम (69)
|के.के. वल्सराज
|65,448
|9,944
|4
|पुनालूर (121)
|सी. अजयप्रसाद
|71,944
|21,529
केरल कांग्रेस (KEC) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|इरिंजालाकुड़ा (70)
|एडवोकेट थॉमस उन्नियादन
|66,282
|10,212
|2
|कोथमंगलम (87)
|शिबू थेक्कुमपुरम
|73,479
|16,859
|3
|कडुथुरुथी (94)
|एडवोकेट मॉन्स जोसेफ
|70,353
|31,300
|4
|चंगानास्सेरी (99)
|विनु जॉब कुज़ीमन्निल
|55,991
|8,368
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|चावरा (117)
|शिबू बेबी जॉन
|74,308
|18,573
|2
|कुन्नाथूर (118)
|उल्लास कोवूर
|81,488
|25,314
|3
|एराविपुरम (125)
|एडवोकेट विष्णु मोहन
|64,383
|8,803
भारतीय जनता पार्टी (BJP) बढ़त का विवरण
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|आगे चल रहे उम्मीदवार
|कुल वोट
|बढ़त का अंतर
|1
|चथन्नूर (126)
|बी.बी. गोपाकुमार
|51,307
|4,242
|2
|कझाकोोट्टम (132)
|वी. मुरलीधरन
|44,429
|265
|3
|नेमों (135)
|राजीव चंद्रशेखर
|45,283
|3,086
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) बढ़त का विवरण
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|आगे चल रहे उम्मीदवार
|कुल वोट
|बढ़त का अंतर
|1
|कुथुपरम्बा (14)
|पी.के. प्रवीण
|70,448
|1,286
रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (RMPOI) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|वडकारा (20)
|के.के. रीमा
|70,117
|14,862
केरल कांग्रेस (जेकब) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|पिरावोम (85)
|अनूप जेकब
|89,551
|44,681
कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी (CMPKSC) को कहां से मिली जीत?
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|तिरुवनंतपुरम (134)
|सी.पी. जॉन
|45,586
|9,863
निर्दलीय जीत का विवरण
|क्र.सं.
|विधानसभा क्षेत्र
|विजेता उम्मीदवार
|कुल वोट
|जीत का अंतर
|1
|पय्यन्नूर (6)
|वी. कुन्हीकृष्णन
|76,640
|7,487