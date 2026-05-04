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Kerala Election Results 2026 Winners List: केरल के 140 सीटों का रिजल्ट आया सामने, देखें किसको कहां से मिली जीत

Kerala Election Results 2026 Winners List:कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने हरिपाद विधानसभा सीट से 23,377 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उनकी इस जीत को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राज्य में पार्टी के प्रदर्शन को नई मजबूती मिली है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 4, 2026 4:14:41 PM IST

केरल में किसकी जीत?
केरल में किसकी जीत?


Kerala Election Results 2026 Winners List: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं. 140 सीटों पर हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. UDF में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस के गुट शामिल हैं. कांग्रेस 40 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि 24 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है. तो चलिए जानते हैं कि केरलम में किस पार्टी को कहां से जीत मिली है.

चेन्निथला की जीत

 कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने हरिपाद विधानसभा सीट से 23,377 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है. उनकी इस जीत को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राज्य में पार्टी के प्रदर्शन को नई मजबूती मिली है.

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शशि थरूर ने क्या कहा?

शशि थरूर ने केरल में LDF के 10 साल के कार्यकाल के खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी को एक प्रमुख कारण बताया. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं का रोजगार के अवसरों की कमी के कारण अन्य राज्यों और विदेशों की ओर पलायन एक गंभीर मुद्दा रहा है. थरूर के अनुसार, यदि राज्य में निवेश वापस लाया जा सके तो स्थिति में सुधार संभव है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती थी और उसका जनादेश स्पष्ट था. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के हालात का भी विश्लेषण करना चाहिए.

केरल विधानसभा चुनाव 2026: पार्टीवार नतीजे

पार्टी जीती (Won) बढ़त (Leading) कुल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 27 37 64
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) CPI(M) 14 11 25
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) 6 16 22
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) 4 4 8
केरल कांग्रेस (KEC) 4 3 7
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) 3 0 3
भारतीय जनता पार्टी (BJP) 0 3 3
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 0 1 1
रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (RMPOI) 1 0 1
केरल कांग्रेस (जेकब) KEC(J) 1 0 1
कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी (CMPKSC) 1 0 1
निर्दलीय (IND) 1 3 4
कुल 62 78 140

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को कहां-कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 सुल्तानबथेरी (18) आई.सी. बालाकृष्णन 78,936 16,597
2 कल्पेट्टा (19) एडवोकेट टी. सिद्दीकी 97,379 45,031
3 बालुस्सेरी (25) वी.टी. सूरज 94,804 16,980
4 एलाथुर (26) एडवोकेट विद्या बालाकृष्णन 77,662 12,162
5 निलांबूर (35) आर्यादन शौकत 1,13,586 54,851
6 थवनूर (47) एडवोकेट वी.एस. जॉय 79,661 14,647
7 थ्रिथला (49) वी.टी. बलराम 76,427 8,385
8 कोंगड (53) तुलसी टीचर 62,734 3,706
9 चित्तूर (58) एडवोकेट सुमेश अचुथन 65,325 6,510
10 त्रिशूर (67) राजन जे. पल्लन 60,290 26,803
11 कोडुंगलूर (73) एडवोकेट ओ.जे. जनीश 65,162 8,308
12 पेरुंबावूर (74) मनोज मूठेदन 75,088 28,434
13 वैपेन (79) टोनी चम्मनी 66,112 15,648
14 एर्नाकुलम (82) टी.जे. विनोद 61,296 36,163
15 थ्रिक्काकरा (83) उमा थॉमस 83,375 50,211
16 मुवट्टुपुझा (86) डॉ. मैथ्यू कुजालनादन 89,914 42,829
17 उदुम्बनचोला (89) एडवोकेट सेनापति वेणु 64,916 20,021
18 इडुक्की (91) रॉय के पॉलोज 70,562 23,822
19 पीरुमेडे (92) एडवोकेट सिरीएक थॉमस 69,672 27,634
20 वैकोम (95) के. बिनिमोन 52,944 1,360
21 एट्टुमानूर (96) नट्टाकोम सुरेश 64,077 19,752
22 पुथुप्पल्ली (98) एडवोकेट चांडी ऊम्मन 84,031 52,907
23 हरिपद (107) रमेश चेन्निथला 68,184 23,377
24 करुणागप्पल्ली (116) सी.आर. महेश 82,593 26,618
25 कोल्लम (124) एडवोकेट बिंदु कृष्णा 63,416 16,830
26 वामनापुरम (131) मुहम्मद सुधीरशा एस 73,590 12,185
27 नेय्याट्टिनकारा (140) एन. शक्तन 58,760 6,966

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) CPI(M) को कहां-कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 कल्लियास्सेरी (7) एम. विजिन 81,428 18,433
2 बेयपोर (29) पी.ए. मोहम्मद रियास 81,849 7,487
3 शोरनूर (51) पी. मम्मीकुट्टी 70,583 16,517
4 ओट्टापालम (52) एडवोकेट के. प्रेमकुमार 75,362 26,777
5 मलमपुझा (55) ए. प्रभाकरण 68,629 19,721
6 तारूर (57) सुमोद 60,557 11,910
7 नेम्मारा (59) के. प्रेमन 66,521 3,305
8 अलाथुर (60) टी.एम. सासी 61,564 8,553
9 चेलक्करा (61) यू.आर. प्रदीप 76,073 29,386
10 कुन्नमकुलम (62) ए.सी. मोइदीन 69,522 4,563
11 गुरुवायूर (63) एन.के. अकबर 66,069 1,998
12 वडक्कनचेरी (65) जेवियर चिट्टिलापिल्ली 70,725 5,690
13 पुदुक्कड़ (71) के.के. रामचंद्रन 63,136 2,853
14 अट्टिंगल (128) ओ.एस. अंबिका 59,163 13,375

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 कासरगोड (2) कल्लात्रा माहिन 76,396 22,698
2 कुट्टियाडी (21) परक्कल अब्दुल्ला 88,197 10,922
3 कोझिकोड साउथ (28) एडवोकेट फैजल बाबू 52,680 10,795
4 कुन्नमंगलम (30) एम.ए. रज़ाक मास्टर 91,598 13,313
5 कोडुवैली (31) पी.के. फिरोज 95,164 36,682
6 तिरुवम्बाडी (32) सी.के. कासिम 77,140 6,741
7 मन्नारक्कड (54) एडवोकेट एन. समसुद्दीन 90,606 25,903

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 पट्टांबी (50) मोहम्मद मुहास्सिन 80,062 9,442
2 नाट्टिका (68) गीतागोपी 58,979 7,093
3 कैपामंगलम (69) के.के. वल्सराज 65,448 9,944
4 पुनालूर (121) सी. अजयप्रसाद 71,944 21,529

केरल कांग्रेस (KEC) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 इरिंजालाकुड़ा (70) एडवोकेट थॉमस उन्नियादन 66,282 10,212
2 कोथमंगलम (87) शिबू थेक्कुमपुरम 73,479 16,859
3 कडुथुरुथी (94) एडवोकेट मॉन्स जोसेफ 70,353 31,300
4 चंगानास्सेरी (99) विनु जॉब कुज़ीमन्निल 55,991 8,368

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 चावरा (117) शिबू बेबी जॉन 74,308 18,573
2 कुन्नाथूर (118) उल्लास कोवूर 81,488 25,314
3 एराविपुरम (125) एडवोकेट विष्णु मोहन 64,383 8,803

भारतीय जनता पार्टी (BJP) बढ़त का विवरण

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र आगे चल रहे उम्मीदवार कुल वोट बढ़त का अंतर
1 चथन्नूर (126) बी.बी. गोपाकुमार 51,307 4,242
2 कझाकोोट्टम (132) वी. मुरलीधरन 44,429 265
3 नेमों (135) राजीव चंद्रशेखर 45,283 3,086

राष्ट्रीय जनता दल (RJD)  बढ़त का विवरण

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र आगे चल रहे उम्मीदवार कुल वोट बढ़त का अंतर
1 कुथुपरम्बा (14) पी.के. प्रवीण 70,448 1,286

रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (RMPOI) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 वडकारा (20) के.के. रीमा 70,117 14,862

केरल कांग्रेस (जेकब) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 पिरावोम (85) अनूप जेकब 89,551 44,681

कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी (CMPKSC) को कहां से मिली जीत?

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 तिरुवनंतपुरम (134) सी.पी. जॉन 45,586 9,863

निर्दलीय  जीत का विवरण

क्र.सं. विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर
1 पय्यन्नूर (6) वी. कुन्हीकृष्णन 76,640 7,487

Tags: Assembly Election 2026Kerala Election Results 2026
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