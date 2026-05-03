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Manjeshwar Election Results 2026: सुरेंद्रन, अशरफ या जयानंद? हार-जीत का फैसला करेंगे चंद वोट

Kerala Election Results 2026: क्या मंजेश्वरम में फिर होगा वही 89 वोटों वाला रोमांचक जंग? केरल की सबसे हॉट सीट पर के. सुरेंद्रन और एकेएम अशरफ के बीच कांटे की टक्कर है. जानिए 2026 चुनाव के नतीजों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर और लाइव अपडेट्स, क्योंकि यहां हर एक वोट इतिहास बदल सकता है.

By: Shivani Singh | Published: May 4, 2026 7:35:46 AM IST

Manjeshwar Election Results 2026: सुरेंद्रन, अशरफ या जयानंद? हार-जीत का फैसला करेंगे चंद वोट


Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई, 2026 को घोषित किए जाएंगे. पूरे राज्य में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और कुछ ही घंटों में शुरुआती रुझान आने की उम्मीद है. सभी 140 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में हुआ था. केरल में 78.27% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है. इस बीच आइए जानते हैं केरल के हाई प्रोफाइल सीट मंजेश्वरम से जुड़े अपडेट…

एक ऐसी सीट जिसका फैसला कुछ ही वोटों के अंतर से हुआ

मंजेश्वरम बेहद करीबी चुनावों के लिए भी मशहूर है। 2016 में, विजेता ने मात्र 89 वोटों से जीत हासिल की थी. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में भी अंतर बहुत कम था: 855 वोट. इस बार मुकाबला एकेएम अशरफ (यूडीएफ), के सुरेंद्रन (एनडीए) और केआर जयानंद (एलडीएफ) के बीच है. वही प्रमुख नेता फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे यह एक और कड़ा मुकाबला बन गया है. यह सीट दर्शाती है कि हर एक वोट कितना मायने रखता है.

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मंजेश्वरम सीट के नतीजों और वोटों की गिनती से जुड़ी पल-पल की जानकारी के लिए inkhabar.in साथ लाइव (Live) बने रहें.

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