Kerala Results: केरल में बीजेपी की सेंध, पहली बार किया ये काम; देख कांग्रेस के उड़े होश

Kerala Results: केरल में भले ही कांग्रेस की सरकार बन रही हो लेकिन BJP ने अपना खाता खोल लिया है. उसने लेफ्ट का गढ़ मानी जाने वाली चथन्नूर सीट जीत के साथ दो और सीट को अपने नाम कर लिया है. BJP कैंडिडेट B.B. गोपकुमार ने लेफ्ट कैंडिडेट को 4,000 वोटों से हराया. 2021 के असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट ने यह सीट 17,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी.वहीं कझाकोोट्टम से वी. मुरलीधरन ने 428 वोट से जीत दर्ज की. वहीं नेमोम से राजीव चंद्रशेखर ने 4,978 वोट से सीट को अपने नाम कर लिया.

भारतीय जनता पार्टी को इन तीन सीटों पर मिली जीत

क्रम संख्या विधानसभा क्षेत्र विजेता उम्मीदवार कुल वोट जीत का अंतर 1 चथन्नूर (126) बी.बी. गोपाकुमार 51,923 4,398 2 कझाकोोट्टम (132) वी. मुरलीधरन 46,564 428 3 नेमोम (135) राजीव चंद्रशेखर 57,192 4,978

B.B. गोपकुमार को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले, उन्होंने CPI के आर. राजेंद्रन को हराया. कांग्रेस कैंडिडेट सूरज रवि तीसरे नंबर पर रहे. वहीं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरुण को सिर्फ़ 613 वोट मिले और वह चौथे नंबर पर रहे.

केरल में कांग्रेस की मिली-जुली सरकार

केरल में 9 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को जारी वोटिंग के शुरुआती ट्रेंड्स से पता चल रहा है कि कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) दस साल बाद राज्य की सत्ता में मज़बूती से वापसी कर रही है. दोपहर 3 बजे तक, UDF केरल में 90 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि लेफ्ट फ्रंट (LDF), जो दस साल से सत्ता से बाहर है, 34 सीटों पर आगे चल रही है.

जीत से खुश कांग्रेस वर्कर्स

केरल में वर्कर्स की भीड़ राज्य कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जमा हो गई, नारे लगा रही थी, ढोल बजा रही थी और मिठाइयाँ बाँट रही थी. जैसे ही बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन पर UDF को 140 सदस्यों वाली विधानसभा में ज़रूरी बहुमत का आंकड़ा पार करते और फिर 90 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया गया, जश्न और तेज़ हो गया. सीनियर नेताओं का जगह पर पहुँचने पर ज़ोरदार स्वागत किया गया. रमेश चेन्निथला का ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया गया, जबकि के.सी. वेणुगोपाल को नारों और ढोल की थाप के बीच ऑफिस में ले जाया गया.