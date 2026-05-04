बंगाल और असम को छोड़िए, केरल में भी बीजेपी की जबरदस्त बैटिंग, क्या इस बार खुलेगा खाता?

Kerala Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आने शुरु हो गए है,ताजा रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी(BJP) दो सीटों पर आगे चल रही है,वहीं कांग्रेस के साथ वाला UDF गठबंधन करीब 97 सीटों पर आगे है जो बहुमत (71 सीटों ) से कहीं बहुत आगे है.अब तक के रुझानों ने 10 साल से सत्तारुढ़ रहे लेफ्ट खेमे को परेशानी में डाल दिया है. आप को बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कुल 883 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी,कांग्रेस ने 2024 में हुए यहां के स्थानिय निकाय चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन किया था.

बीजेपी केरल में अब तक के नतीजो में दो सीटों पर आगे चल रही है, भाजपा के अगुवाई वाला राजग भले ही सरकार ना बना पाए लेकिन दो सीटों पर बढ़त बीजेपी के लिए एक अहम संदेश है क्योंकि 2021 भाजपा का यहां से खाता भी नहीं खुला था.

वामपंथ का किला समाप्ती की ओर

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के अब तक के नतीजे के अनुसार LDF सत्ता से बाहर होने के कगार पर है,1960 के बाद यह पहली दफा होगा कि भारतीय राज्य में वामपंथी दलों की सरकार नहीं रहेगी.



सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था

चुनाव नतीजों में किसी भी तरह की कोई भी अवयवस्था ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है. इसके लिए कुल 15,464 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 140 रिटर्निंग ऑफिसर, 1,340 अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर, 4,208 सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 4,208 मतगणना पर्यवेक्षक और 5,563 मतगणना सहायक शामिल हैं.

केरल की 140 सीटों आया रुझान

केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों का रुझान अब सामने आ गया है. जिसमें से 95 में यूडीएफ आगे चल रही है. एलडीएफ 43 सीटों पर आगे चल रही है. बीजेपी 1 तो अन्य 3 सीटों पर आगे चल रही है.

कांग्रेस गठबंधन बहुमत से आगे

केरल में कुल 140 सीटों पर चुनाव हुए हैं ,जिसमें बहुमत के लिए 71 सीटों की जरुरत है. कांग्रेस गठबंधन (यूडीएफ) अब तक करीब 95 सीटों पर आगे है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगें संबोधित

सभी 5 राज्यों के नतीजों के बाद आज शाम करीब 7:00 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे,जीत के खुशी में संगठन द्वारा आयोजित जश्न में शामिल होंगे व पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे.