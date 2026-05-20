दूध की कीमतों में बड़ा उछाल! Amul और Mother Dairy के बाद इस कंपनी ने बढ़ाए 4 रुपए प्रति लीटर दाम

Milma Hikes Milk Price: अमूल और मदर डेयरी के बाद अब केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (Milma) ने भी दूध की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है. कंपनी ने दूध के दाम में पूरे 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो 1 जून से लागू होगी. यह बढ़ोतरी हाल के समय में सबसे बड़ी मानी जा रही है और इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

डेयरी किसानों को फायदा

Milma के चेयरमैन केएस मणि के मुताबिक, बढ़ी हुई कीमत का बड़ा हिस्सा सीधे डेयरी किसानों को मिलेगा. 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी में से 3.75 रुपए किसानों के खाते में जाएंगे. फेडरेशन का कहना है कि पशुओं के चारे, बिजली, मजदूरी और रखरखाव की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में डेयरी किसानों को राहत देने और दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था.

चुनावों की वजह से टला था फैसला

Milma बोर्ड ने पहले ही कीमत बढ़ाने पर चर्चा कर ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव और लागू आचार संहिता की वजह से इसे टाल दिया गया था. बताया गया कि पिछली सरकार के दौरान ही दूध के दाम बढ़ाने पर सहमति बन चुकी थी. हालांकि चुनावी पाबंदियों के चलते बोर्ड ने फैसला लागू करने का इंतजार किया. अब आचार संहिता हटने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई है.

गर्मी में घटा दूध उत्पादन, बढ़ा संकट

डेयरी यूनियनों का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से दूध उत्पादन में भारी गिरावट आई है. दूसरी तरफ पशु चारा और मजदूरी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जिससे किसानों की लागत काफी बढ़ गई है. कई किसान घाटे में दूध बेचने को मजबूर थे. इसी दबाव के चलते दूध उत्पादक संघ लगातार कीमत बढ़ाने की मांग कर रहे थे. आखिरकार बोर्ड ने इस मांग को स्वीकार करते हुए कीमतों में इजाफा कर दिया.

आम लोगों की जेब पर बढ़ेगा असर

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की रसोई पर पड़ सकता है. पहले ही कई राज्यों में महंगाई और खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई हैं. अब दूध महंगा होने से चाय, कॉफी, मिठाई और डेयरी उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अन्य कंपनियां भी इसी तरह कीमतें बढ़ाती रहीं तो आने वाले दिनों में डेयरी उत्पाद और महंगे हो सकते हैं.

PM मोदी ने मेलोनी को दी Melody चॉकलेट, शेयर मार्केट में मची हलचल, दूसरी कंपनी के शेयर्स ने पकड़ी रफ्तार