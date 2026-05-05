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Kerala CM Face: केरल में किसे CM बनाएगी कांग्रेस, रेस में ये नाम, क्या सहयोगी दलों के मना पाएंगे राहुल गांधी?

Kerala CM Face: केरल में जीत के बाद यूडीएफ में सीएम चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस के पास अकेले 63 सीट हैं, इसलिए उस पर गठबंधन सहयोगियों के सामने झुकने का दबाव नहीं है. इसके बावजूद सहयोगियों को संतुष्ट करना होगा.

By: Hasnain Alam | Published: May 5, 2026 3:22:36 PM IST

केरल सीएम फेस
केरल सीएम फेस


Kerala CM Face News: केरल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है. यूडीएफ में शामिल दलों- कांग्रेस, आईयूएमएल, आरएसपी और केरल कांग्रेस के बीच सीएम फेस पर चर्चा होगी. केरल में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, जिनके नाम सीएम रेस में शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन के दूसरे दल उनमें से किसी चेहर पर राजी होंगे.

कांग्रेस में सीएम पद के तीन प्रमुख दावेदारों मे- विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन, वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं लोकसभा सदस्य के. सी. वेणुगोपाल हैं. ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नेताओं के बीच संतुलन बनाने की है. जीत के बावजूद कांग्रेस के सामने नेतृत्व तय करने की चुनौती खड़ी है. अब सबकी नजर राहुल गांधी के अगले फैसले पर टिकी है.

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हालांकि, कांग्रेस के पास अकेले 63 सीट हैं, इसलिए उस पर गठबंधन सहयोगियों के सामने झुकने का दबाव नहीं है. अगले मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया के तहत पार्टी आलाकमान की ओर से एआईसीसी की एक टीम भेजी जाएगी, जो एआईसीसी महासचिव और केरल प्रभारी दीपा दास मुंशी के साथ पार्टी विधायकों से बातचीत करेगी.

सूत्रों के अनुसार, वे विधायकों से व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात करेंगे. उनके गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं से भी मिलने की संभावना है, जिनमें आईयूएमएल भी शामिल है. इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें एआईसीसी को अगले मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा.

केसी वेणुगोपाल

केसी वेणुगोपाल को वर्तमान में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. पार्टी संगठन में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है. वे लगातार विधायकों से संपर्क बनाए हुए हैं और उनके समर्थन जुटाने में जुटे हैं.

वीडी सतीशन

वीडी सतीशन ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया था. जमीनी स्तर पर उनके समर्थन की ताकत सबसे ज्यादा बताई जा रही है. वे भी हाईकमान के सामने अपना दावा पेश करने की तैयारी में हैं.

रमेश चेन्निथला

रमेश चेन्निथला तीनों में सबसे अनुभवी नेता हैं. पार्टी के साथ-साथ गठबंधन के अन्य दलों में भी उनकी अच्छी छवि और साख है. इसके अलावा शशि थरूर का नाम भी चर्चा में है. हालांकि, वे अभी लोकसभा सांसद हैं और सीधे दावेदारी नहीं कर रहे हैं.

अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आलाकमान इन तीनों में से किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपता है. UDF में शामिल सहयोगी दलों खासकर IUML को भी सीएम चेहरे को लेकर संतुष्ट करना होगा. जातीय और सामुदायिक समीकरण, ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक का संतुलन तथा पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को साधना चुनौतीपूर्ण होगा.

Tags: kerala newsUnited Democratic Front
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