Kerala CM: कौन होगा केरलम का नया सीएम? सस्पेंस खत्म हुआ खत्म; कांग्रेस ने नाम का किया एलान

Kerala CM: केरल में CM चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. गुरुवार को कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम का ऐलान किया. वीडी सतीशन केरल के पारावूर से MLA हैं. CM चेहरा काफी समय से चर्चा में था. तीन नाम (केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन) रेस में थे. आखिरकार, सतीशन का नाम फाइनल हुआ.
LDF का 10 साल का राज खत्म
विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए. केरल में कांग्रेस गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की, जिससे LDF का 10 साल का राज खत्म हो गया. कांग्रेस ने 63 सीटें जीतीं. इसके अलावा, CPI(M) ने 26, IUML ने 22, CPI ने 8, KEC ने 7 और RSP ने 3 सीटें जीतीं. अन्य ने 11 सीटें जीतीं. इसके तुरंत बाद सरकार बनाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई. केरल में कांग्रेस का UDF के साथ गठबंधन है. मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बात पक्की नहीं थी. करीब 10 दिन बाद यह फाइनल हो गया है.
#WATCH | Thiruvananthapuram: Celebrations begin at the residence of VD Satheesan as Congress names him the Chief Minister of Keralam. pic.twitter.com/OT0tJabMmm
— ANI (@ANI) May 14, 2026