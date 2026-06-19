Kerala Budget 2026: हर परिवार को 25 लाख का मुफ्त इलाज, महिलाओं को फ्री बस सफर; CM वीडी सतीशन ने खोल दिया खजाना!

केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन, जिनके पास वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी है, उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में साल 2026-27 के लिए संशोधित बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए उन्होंने एक ऐसे नया केरल को बनाने का भरोसा जताया, जहाँ विकास का फायदा हर वर्ग तक पहुँचे और बुनियादी ढांचा मजबूत हो.

‘मिशन समुद्र’ की घोषणा

मुख्यमंत्री ने राज्य की तंगहाली, छिपी हुई देनदारियों, विदेशों से आने वाले पैसे में कमी और महंगाई जैसी बड़ी चुनौतियों का खुलकर जिक्र किया. इन मुश्किलों के बीच, राज्य को ग्लोबल मैरीटाइम और इकोनॉमिक हब बनाने के लिए उन्होंने ‘मिशन समुद्र’ की घोषणा की, ताकि बंदरगाहों (पोर्ट्स) के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सके.

सीएम सतीशन ने कहा, ‘हमारी सरकार चौतरफा विकास के जरिए अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने, अलग-अलग सेक्टरों में बड़े पैमाने पर निवेश जुटाने, सरकारी खजाने को मजबूत करने और राज्य की संपत्ति का सभी में बराबर बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इन लक्ष्यों को पाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद खास पहल (फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स) की रूपरेखा तैयार की है.’

केरल को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाने का सपना

केरल के पास 600 किलोमीटर लंबी खूबसूरत कोस्टलाइन, दो इंटरनेशनल पोर्ट, एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और 17 छोटे बंदरगाह हैं. सरकार का इरादा इन सभी संसाधनों को आपस में जोड़कर अगले 5 सालों में केरल को दुनिया के समुद्री नक्शे पर एक बड़ी ताकत के रूप में उभारने का है.

मुख्यमंत्री का विजन एक ऐसी ‘पोर्ट-आधारित अर्थव्यवस्था’ बनाने का है, जहाँ सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग (इनलैंड वॉटरवेज), औद्योगिक क्षेत्र और नए ग्रीनफील्ड शहर सब आपस में जुड़े हों. सरकार ने ‘मिशन समुद्र’ प्रोजेक्ट के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए हैं.

एविएशन हब से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बड़े एलान

केरल के चारों एयरपोर्ट्स को केंद्र में रखकर राज्य को एविएशन और लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए ₹200 करोड़ दिए गए हैं. बिजनेस के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने और निवेश खींचने के लिए एक डेटा-आधारित ‘इन्वेस्ट केरल सेल’ का गठन किया जाएगा. अपनी ‘इंदिरा गारंटी’ के वादों को निभाते हुए सरकार ने केएसआरटीसी (KSRTC) बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुफ्त सफर के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान किया है. इसका पहला चरण हाल ही में शुरू हुआ है.

25 लाख का स्वास्थ्य बीमा: पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर ‘उम्मन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना’ के लिए ₹10 करोड़ दिए गए हैं, जिसके तहत राज्य के हर परिवार को 25 लाख तक का हेल्थ कवर मिलेगा.

बुजुर्गों के लिए ‘सिल्वर इकोनॉमी’: बुजुर्गों की भलाई और उनके लिए सुविधाएं जुटाने (सिल्वर इकोनॉमी) के मकसद से 10 करोड़ रखे गए हैं.

मेट्रो और खेल: तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में लाइट मेट्रो के शुरुआती काम के लिए 20 करोड़ और मालाबार इलाके में इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

किसानों को राहत: रबर का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹200 से बढ़ाकर ₹250 कर दिया गया है.

बजट के आकार में बदलाव

मुख्यमंत्री सतीशन ने बताया कि पिछली एलडीएफ (LDF) सरकार ने प्रोजेक्ट प्लान फंड के लिए 35,000 करोड़ का एलान किया था, जिसे अब संशोधित (रिवाइज) कर 30,300 करोड़ कर दिया गया है. इसके साथ ही, बजट में एससी/एसटी (SC/ST) और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय पैकेज को बढ़ा दिया गया है.