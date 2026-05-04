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Kerala Assembly Election Results 2026: सीएम पिनाराई विजयन अपनी ही पंचायत में ‘हारे’ UDF उम्मीदवार का दावा

Kerala Assembly Election Results: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अगुवाई में UDF चुनाव हार रहा है. मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट पर पिछड़ गए हैं.

By: JP Yadav | Published: May 4, 2026 3:16:37 PM IST

kerala assembly election results 2026: अपनी पंचायत में पिछड़े सीएम पिनाराई विजयन
kerala assembly election results 2026: अपनी पंचायत में पिछड़े सीएम पिनाराई विजयन


Kerala Assembly Election Results 2026: केरल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत मतगणना अंतिम चरण में पहुंच गई है. केरल में UDF बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. LDF की हालत ज्यादा खराब है. यहां तक कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी अपनी ही सीट हार रहे हैं. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ धर्मदम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही VP अब्दुल रशीद ने ज़बरदस्त बढ़त हासिल कर ली है. उनका यहां तक कहना है कि नतीजों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह उनके लिए पहले से ही एक जीत है. यहां पर बता दें कि कन्नूर में स्थित धर्मदम CPM का एक मज़बूत गढ़ है, जिसे पिनाराई विजयन ने 2021 केरल विधानसभा चुनावों में 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीता था. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में 5 राउंड के बाद केरल के मुख्यमंत्री आमतौर पर 25,000 वोटों की बढ़त बना लेते थे, लेकिन पहले पांच राउंड में वे किसी भी राउंड में बढ़त हासिल नहीं कर पाए. यह जीत के बराबर है. उन सभी इलाकों में जहां हमें काम करने की आज़ादी थी, जहां हम पोस्टर लगा सकते थे. घर-घर जाकर लोगों से मिल सकते थे, जहां मैं चुनाव प्रचार कर सकता था. उन्होंने कहा कि वह गर्व से कह सकते हैं कि हमने बढ़त हासिल की है.

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‘पिनाराई की बड़ी राजनीतिक विफलता’

VP रशीद ने कहा कि यह पिनाराई विजयन के लिए एक राजनीतिक विफलता है. उन्होंने दावा किया वह उस पंचायत में भी बढ़त हासिल नहीं कर पाए जहां उनका घर स्थित है. रशीद ने कहा कि उन्हें इस विफलता की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. रशीद ने बताया कि जिन पंचायतों में वोटों की गिनती अभी पूरी होनी बाकी है, वे हैं पिरालस्सेरी, पिनाराई और धर्मदम पंचायत जिन इलाकों में हमें बूथों पर बैठने की इजाज़त नहीं थी, जहां मेरे पोस्टर और बोर्ड बड़े पैमाने पर हटा दिए गए थे. जिन इलाकों में मेरे चुनाव प्रचार को रोका गया था.

क्या विजयन ने खर्च किए 6 दिन में 40 करोड़

पिनाराई विजयन ने कहा कि यहां CPM ने भारी खर्च किया. वेदन के शो सहित 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए. उन्होंने कहा कि पिछले छह दिनों में पानी की तरह पैसा बहाया गया. इन सबके बावजूद हमने जो बढ़त हासिल की है, वह बहुत बड़ी है. UDF ने यहां पहले ही राजनीतिक जीत हासिल कर ली है. यहां पर बता दें कि केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है. 

Tags: Kerala Assembly Election Results
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