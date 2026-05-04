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Kerala Assembly Election Result: साउथ में RJD का सरप्राइज! केरल की किस सीट पर जीत के करीब लालू यादव की पार्टी?

Kerala Assembly Election Result: केरल विधानसभा चुनाव में RJD तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी. जिसमें से कूथुपरम्बा सीट पर वह आगे चल रही है. जबकि, वडकारा और कलपेट्टा में कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 4:34:46 PM IST

केरल की किस सीट पर जीत के करीब लालू यादव की पार्टी?
केरल की किस सीट पर जीत के करीब लालू यादव की पार्टी?


Kerala Assembly Election Result: केरल विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस बार कमाल कर दिखाया है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. राज्य में राजद ने इस बार अपने तीन उम्मीदवार उतारे थे. कन्नूर के कूथुपरम्बा से पी. के. प्रवीण, वायनाड के कलपेट्टा से पी. के. अनिल कुमार और कोझीकोड के वडकारा से एम. के. भास्करन.

तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी 

दरअसल, सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटों की गिनती के बाद राजद के लिए कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं. तीन में से दो सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर नजर आ रही है. वहीं कूथुपरम्बा सीट से पी. के. प्रवीण बढ़त बनाए हुए हैं. पहले राउंड की गिनती के बाद पी. के. प्रवीण को 5268 वोट मिले थे. वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जयंती राजन को 4200 वोट हासिल हुए थे. इस तरह प्रवीण 1068 वोटों से आगे चल रहे हैं. हालांकि, केरल में कांग्रेस 101 सीटों पर आगे हैं, वहीं  Left 37 सीटों पर आगे हैं.

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क्या है राजद की स्थिति? 

वडकारा सीट पर दो राउंड की गिनती के बाद राजद के एम. के. भास्करन को 8722 हासिल हुए हैं. वहीं आरएमपीआई की के. के. रेमा से 1904 वोटों से पीछे नजर आ रहे हैं. कलपेट्टा सीट पर पहले राउंड के बाद कांग्रेस के टी. सिद्दीकी 6212 वोटों के साथ आगे हैं. वहीं राजद के पी. के. अनिल कुमार को 3491 हासिल हुए हैं. हालांकि अभी नतीजे आना बाकी है. कलपेट्टा में कुल 17 राउंड और वडकारा में 14 राउंड की गिनती होनी है. ऐसे में फिलहाल नतीजों का इंतजार करना होगा. 

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Tags: Kerala Assembly Election Result
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