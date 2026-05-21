केरल ने देश को दिया पहला एआई मंत्री, तमिलनाडु भी बनाएगी एआई मंत्रालय? जानिए क्या-क्या काम करेगी

Kerala AI Ministry: केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपनी सरकार में एक अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्रालय बनाया है और इस विभाग का प्रभार IUML के वरिष्ठ नेता पी.के. कुन्हालीकुट्टी को सौंपा गया है. यह कदम दिखाता है कि सरकारें AI को कितनी गंभीरता से लेना शुरू कर रही हैं, न केवल एक तकनीकी चलन के तौर पर, बल्कि एक ऐसी चीज़ के तौर पर जो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन-प्रशासन और स्वयं अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि तमिलनाडु भी इसी दिशा में आगे बढ़ सकता है. चुनाव प्रचार के दौरान विजय के नेतृत्व वाली TVK पार्टी ने कहा था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे एक समर्पित AI मंत्रालय या शासन-प्रशासन ढांचा तैयार करेंगे. चूंकि AI तेज़ी से हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, इसलिए अब और भी राज्य इस तकनीक को आधिकारिक तौर पर प्रबंधित करने और उसका उपयोग करने के तरीके तलाश रहे हैं.

एआई मंत्रालय क्या काम करेगी?

एआई मंत्रालय यह तय करेगा कि सरकारी विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए और एआई द्वारा लाए जाने वाले बदलावों के लिए राज्य को किस तरह तैयार होना चाहिए. उदाहरण के रूप में इसे समझने का प्रयास करें तो सरकारें अब अस्पतालों में डॉक्टरों को बीमारियों का तेज़ी से पता लगाने में मदद करने के लिए, यातायात प्रणालियों में भीड़भाड़ कम करने के लिए, स्कूलों में व्यक्तिगत शिक्षण (personalized learning) उपकरणों के लिए और सार्वजनिक सेवाओं में कागज़ी कार्रवाई व शिकायत निवारण प्रणालियों को गति देने के लिए एआई का बढ़ता हुआ उपयोग कर रही हैं.

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एआई मंत्रालय इन सभी कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायता करेगा. हग विभाग के अलग-अलग काम करने के बजाय एक ही मंत्रालय साझा नीतियां बना सकता है, परियोजनाओं की देखरेख कर सकता है और यह तय कर सकता है कि AI का उपयोग कहां किया जाना चाहिए और कहां नहीं.

निवेश और स्टार्टअप्स पर देगा ध्यान

इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि एआई मंत्रालय राज्य में निवेश और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है. सरकारें अब एआई को अगली बड़ी तकनीकी उद्योग के रूप में देख रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले राज्य आईटी कंपनियों और कारखानों को अपने यहां लाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे. इसलिए, एक एआई मंत्रालय एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े रोज़गार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर सकता है.

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