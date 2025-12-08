Home > देश > 5 साल पहले एक्ट्रेस का अपहरण कर किया था दुष्कर्म! कोर्ट ने आखिर इस सुपरस्टार को क्यों किया बरी?

मलयालम एक्ट्रेस अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में सुपरस्टार दिलीप को बरी कर दिया गया है. केरल सरकार ने क्यों कहा कि पीड़ित को पूरा न्याय नहीं मिला है और अब वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 8, 2025 7:57:18 PM IST

केरल की एक अदालत ने एक जानी-मानी एक्ट्रेस के अपहरण और रेप के मामले में मलयालम सुपरस्टार दिलीप को बरी कर दिया है. एर्नाकुलम शहर की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट की जज हनी एम वर्गीस ने सोमवार सुबह यह फैसला सुनाया. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने छह अन्य लोगों को दोषी ठहराया है, जिन्हें 12 दिसंबर को सज़ा सुनाई जाएगी. दिलीप पर महिला को किडनैप करने और हमला करने की आपराधिक साज़िश का आरोप था, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया.

एक्ट्रेस, जिन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पर फरवरी 2017 में यात्रा के दौरान पुरुषों के एक ग्रुप ने हमला किया था. पुलिस ने इस मामले में दिलीप सहित दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया था और उन पर गैंगरेप, आपराधिक साज़िश, अपहरण और यौन उत्पीड़न सहित कई आरोप लगाए थे. दिलीप, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था, को 2017 में गिरफ्तार किया गया था और जमानत पर रिहा होने से पहले तीन महीने तक हिरासत में रखा गया था.

दिलीप का दावा

बरी होने के बाद, दिलीप ने मीडिया से कहा कि उनके खिलाफ “साज़िश” हुई थी और वह “असली पीड़ित” हैं. उन्होंने दावा किया कि यह सब “मेरे करियर, इमेज और समाज में मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए किया गया था.”

हालांकि, केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने उनके दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि “पीड़ित को पूरा न्याय नहीं मिला” और राज्य सरकार ने फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से बात की है और अभियोजन पक्ष को इस संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

सर्वाइवर ने तोड़ी चुप्पी 

हमले के पांच साल बाद, 2022 में, एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और “पीड़ित से सर्वाइवर बनने तक के अपने मुश्किल सफर” के बारे में बताया था. भारतीय कानून यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की पहचान बताने से रोकता है, लेकिन 2022 में उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का अधिकार छोड़ दिया था और BBC को अपने बुरे अनुभव के बारे में बताया था.

उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट को मोहनलाल और ममूटी सहित केरल के कुछ सबसे बड़े सितारों और कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ने समर्थन दिया था. उन्होंने बताया था कि हमले वाले दिन वह अगली सुबह एक फ़िल्म की डबिंग के लिए त्रिशूर से कोच्चि जा रही थीं, तभी उन्हें किडनैप कर लिया गया. उनके हमलावरों ने हमले के वीडियो बनाए थे, जिसका मकसद “शायद ब्लैकमेल करना था”.

एक्ट्रेस ने कहा कि इस घटना ने “मेरी ज़िंदगी उलट-पुलट कर दी” और “मैं नरक से होकर गुज़री हूँ”. उनके और दिलीप के सेलिब्रिटी स्टेटस को देखते हुए, इस केस पर मीडिया का बहुत ज़्यादा ध्यान था और ज़्यादातर कवरेज “तकलीफदेह” था. उन्हें ऑनलाइन विक्टिम-शेम किया गया.

