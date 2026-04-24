Kedarnath Yatra 2026: आस्था या अव्यवस्था? केदारनाथ में बेकाबू भीड़, बैरिकेड्स फांदकर दर्शन को दौड़े श्रद्धालु; वीडियो वायरल

KEDARNATH YATRA 2026: भारत के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक केदारनाथ मंदिर इस समय खूब चर्चाओं में है. मंदिर खुलने के बाद से ही हज़ारों तीर्थयात्री मंदिर की ओर उमड़ रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के बीच आस्था और उत्साह का उदाहरण पेश करता है. मंदिर परिसर में अभी भी ‘हर हर महादेव’ के जयकारे गूंज रहे हैं. यहां दर्शन के लिए मंदिर खुलते ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई, जिसके कारण हालात हाथ से बाहर हो गए. बैरिकेड्स कूदकर और लाइन तोड़कर आगे बढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इस वीडियो में तीर्थयात्रियों को भीड़ देखने को मिल रही है, जो धक्की-मुक्की करते हुए आगे बढ़ रही है. जिससे अधिकारियों के सामने उत्तराखंड में चल रही चार धाम यात्रा के दौरान सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

यूजर्स की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कहा, “इससे पता चलता है कि रील्स का क्या असर होता है. वहा ज्यादातर लोग रील्स बनाने ही जाते है. मेरा यकीन करो, रील्स के इस दौर से पहले, केदारनाथ मे इतनी भीड नही होती थी.” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह सब क्या हो रहा है? अब ऐसी कोई जगह नही बची है जहाँ लोग अपने परिवार के साथ जा सके.” अगले यूजर ने कहा, “जरा मुझे बताओ, मदिरो मे हर जगह लबी लाइने लगी होती है. ये लोग अलग से VIP ट्रीटमेट चाहते है. न तो इन्हे गर्मी की परवाह है और न ही किसी और चीज की; बस आराम से लाइन मे खडे रहना चाहते है.”

भीड के प्रबधन को और बेहतर बनाने के प्रयास मे, मदिर परिसर मे प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग गेट बनाए गए है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि तीर्थयात्रियो की आवाजाही को नियत्रित और सुरक्षित रखा जा सके. अधिकारियो ने बताया कि पुलिस, जिला प्रशासन और बद्रीनाथ-केदारनाथ मदिर समिति के बीच आपसी तालमेल से सुरक्षा, मार्ग प्रबधन, चिकित्सा सहायता और मार्गदर्शन जैसी व्यवस्थाएँ यात्रा मार्ग और मदिर परिसर मे सुचारू रूप से चल रही है.

श्रद्धालुओ के लिए कब खुला केदारनाथ मदिर?

22 अप्रैल, 2026 को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, और धार्मिक अनुष्ठान तथा वैदिक मत्रोच्चार किए गए. साल के पहले ही दिन लगभग 38,000 श्रद्धालु मदिर पहुचे; इससे इस बात का अदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल कितने बडी सख्या मे लोगो के आने की उम्मीद है. उद्घाटन समारोह मे उत्तराखड के मुख्यमत्री पुष्कर सिह धामी भी शामिल हुए, जिन्होने विशेष पूजा-अर्चना की. उन्होने सबसे पहले प्रधानमत्री नरेद्र मोदी के नाम से पूजा की, और प्रार्थना की कि लोग सुखी और स्वस्थ रहे.