Home > देश > केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?

केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?

Kedarnath Badrinath Entry Ban: उत्तराखंड में प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों के धार्मिक स्वरूप को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने संकेत दिया है. आइए जानते हैं कि क्या इसमें सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल होंगे.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 26, 2026 8:20:56 PM IST

Kedarnath and Badrinath
Kedarnath and Badrinath


Kedarnath Badrinath Entry Ban: उत्तराखंड में प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों के धार्मिक स्वरूप को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने संकेत दिया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और समिति के कंट्रोल वाले दूसरे मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है. आइए जानते हैं कि क्या यह प्रस्तावित रोक सिर्फ मुसलमानों पर लागू होगी या इसमें सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल होंगे. 

You Might Be Interested In

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन ने क्या कहा

चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का मामला चर्चा के लिए मंदिर समिति बोर्ड के सामने रखा जाएगा. अभी तक कोई आधिकारिक प्रस्ताव या लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है.

Kal Ka Love Rashifal 27 January 2026: किन राशि के लोगों को कर लेना चाहिए ब्रेकअप, किन्हें मिलेगा ब्यॉयफ्रेंड का भरपूर

सिखों, बौद्धों और जैनियों की कानूनी स्थिति

सिखों, बौद्धों और जैनियों की मौजूदगी इस मुद्दे को और जटिल बनाती है. कई भारतीय कानूनों, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम और कुछ पर्सनल लॉ फ्रेमवर्क के तहत, इन समुदायों को अक्सर हिंदू धर्म की व्यापक कानूनी परिभाषा के तहत ग्रुप किया जाता है. हालांकि यह वर्गीकरण कानूनी और प्रशासनिक प्रकृति का है.

You Might Be Interested In

Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा

मंदिर समितियां पारंपरिक रूप से वैधानिक परिभाषाओं के बजाय धार्मिक रीति-रिवाजों के आधार पर प्रवेश नियम तय करती है. मंदिर समिति ने यह साफ नहीं किया है कि वह मंदिर में प्रवेश के मकसद से सिखों, बौद्धों और जैनियों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानेगी या उन्हें गैर-हिंदू के तौर पर क्लासिफाई करेगी. फिलहाल मुसलमानों का नाम लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. बार-बार “गैर-हिंदू” शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है.

प्रस्तावित रोक के पीछे का तर्क

प्रस्ताव का मकसद उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और आध्यात्मिक माहौल की रक्षा करना है. मंदिर अधिकारियों का तर्क है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं हैं, बल्कि बहुत पवित्र स्थान है. प्रवेश पर रोक लगाने पर चर्चा के साथ-साथ समिति ने 2026 के तीर्थयात्रा सीजन के दौरान मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. श्रद्धालुओं के लिए सख्त नियमों की भी घोषणा की गई है.

पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, इस दिन आ सकती है 22वीं किस्त! जानें किन लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?
केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?
केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?
केदारनाथ-बद्रीनाथ में गैर-हिंदुओं पर रोक की तैयारी, क्या मुस्लिमों के साथ सिख, बौद्ध और जैन भी होंगे बाहर?