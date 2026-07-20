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Video: चंद्रमुखी चौटाला की धमकी, कहा- मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना वरना…

Chandramukhi Chautala: FIR में चंद्रमुखी चौटाला के नाम से मशहूर टीवी एक्टर कविता कौशिक ने सीजेपी के साथ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के समर्थन की बात कही है.

By: Sohail Rahman | Published: July 20, 2026 10:19:02 AM IST

कविता कौशिक ने सीजेपी प्रोटेस्ट का किया समर्थन
कविता कौशिक ने सीजेपी प्रोटेस्ट का किया समर्थन


Kavita kaushik Support CJP Protest: FIR में चंद्रमुखी चौटाला के नाम से मशहूर टीवी एक्टर कविता कौशिक ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के साथ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में बात की है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने दिल्ली पुलिस से अपील की कि एक्टिविस्ट और एजुकेटर सोनम वांगचुक को उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 20वें दिन प्रोटेस्ट साइट से जबरदस्ती हटा दिया गया, जिसके बाद वे संयम और दया दिखाएं.

अधिकारियों से इंसानियत से काम लेने की अपील करते हुए कविता ने उन्हें याद दिलाया कि उनके सामने खड़े लोग नागरिक हैं जो शांति से अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनके साथ इज्जत और सम्मान से पेश आना चाहिए.

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कविता कौशिक ने दिल्ली पुलिस से की अपील

अपने वीडियो में कविता कौशिक ने सीधे दिल्ली पुलिस से अपील की, अधिकारियों से अपनी यूनिफॉर्म से आगे देखने और यह याद रखने के लिए कहा कि उनके भी माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और अपने लोग घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा, कविता ने कहा कि दिल्ली पुलिस आप लोगों से एक निवेदन करना था. एक बात है कि आप लोगों की भी तो फैमिली होंगी ना, मां-बाप, बच्चे, भाई-बहन, रिश्तेदार.



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कविता कौशिक ने और क्या-क्या कहा?

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार, स्टूडेंट्स सड़कों पर क्यों उतरे हैं. मेडिकल इमरजेंसी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर परिवार उम्मीद करता है कि जब किसी अपने को तुरंत इलाज की जरूरत हो तो उसे एक काबिल डॉक्टर मिल जाए, और यही वजह है कि कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तो भगवान न करे, अगर भविष्य में उन्हें कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उन्हें नकली डॉक्टर न मिले, बल्कि एक असली, काबिल डॉक्टर से इलाज मिले जो उनकी जान बचा सके. इसीलिए ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं.

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Tags: Kavita Kaushik
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