Katni Archana Tiwari Case:जिंदा है ट्रेन से गायब हुई अर्चना तिवारी! मां को किया फोन बताई एक नई कहानी, पुलिस हैरान!

Archana Tiwari Missing Case: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अर्चना तिवारी के लापता होने के मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अर्चना पिछले 12 दिनों से लापता हैं। रक्षाबंधन के मौके पर वह ट्रेन से अपने घर कटनी के लिए निकली थीं। लेकिन चलती ट्रेन से ही वह गायब हो गईं। अब हाल ही में खबर आई है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित हैं। उनके दत्तक भाई ने पुष्टि की है कि अर्चना ने अपनी माँ से फोन पर बात की है। ग्वालियर में उनके सकुशल मिलने की खबर है, हालाँकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहाँ हैं। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है।

मिल गई बीते 12 दिनों से लापता अर्चना तिवारी

दरअसल, अर्चना तिवारी मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। 7 अगस्त को इंदौर से कटनी जा रही नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के बाद अर्चना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। हालाँकि, अब उनके दत्तक भाई अंशु मिश्रा ने बताया है कि उन्होंने अपनी माँ से बात की है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अर्चना कहाँ मिलीं और उन्होंने कहाँ से फ़ोन किया था।

पुलिस कांस्टेबल ने बुक किया था टिकट

बता दें कि अर्चना के लापता होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में एक चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। अर्चना जब इंदौर से अपने घर लौट रही थीं, तब उनका ट्रेन का टिकट एक पुलिस कांस्टेबल ने बुक किया था और अर्चना ने उनसे बातचीत भी की थी। मिली जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन ग्वालियर के एक पुलिस कांस्टेबल ने अर्चना का इंदौर से ग्वालियर का टिकट बुक किया था। इस कांस्टेबल का नाम राम तोमर बताया जा रहा है, जो ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात है। फ़िलहाल, जीआरपी ने राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

