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कातिलों की हवेली में जो लोग महफूज हैं, वो भी शामिल हैं इस जुर्म में; नशाखोर युवकों ने किया परिवार पर हमला! आरोपी पुलिस हिरासत में

नासिक के इगतपुरी स्थित भावली डैम और झरने के पास रविवार को घूमने गए एक परिवार के साथ उस समय भयावह घटना घटी, जब महिला सदस्य से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 15, 2026 11:54:14 AM IST

नशाखोर युवकों ने किया परिवार पर हमला! आरोपी पुलिस हिरासत में
नशाखोर युवकों ने किया परिवार पर हमला! आरोपी पुलिस हिरासत में


Maharashtra News: नासिक के इगतपुरी स्थित भावली डैम और झरने के पास रविवार को घूमने गए एक परिवार के साथ उस समय भयावह घटना घटी, जब महिला सदस्य से छेड़छाड़ का विरोध करने पर कुछ युवकों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया. 

”कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़-ए-सुख़न
      ज़ुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है”

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आरोपियों ने परिवार की कार का करीब 15 किलोमीटर तक पीछा किया और उसमें जमकर तोड़फोड़ की.जानकारी के अनुसार, भगवत परिवार की एक महिला सदस्य पर वहां मौजूद कुछ युवकों ने अश्लील इशारे किए, सीटी बजाई और उसके साथ छेड़छाड़ की. जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी आक्रामक हो गए.

घटना की शुरूआत

जानकारी के अनुसार, भगवत परिवार की एक महिला सदस्य पर वहां मौजूद कुछ युवकों ने अश्लील इशारे किए, सीटी बजाई और उसके साथ छेड़छाड़ की. जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी आक्रामक हो गए. भगवत परिवार के अनुसार, हमला शुरू होते ही उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए मौके से कार दौड़ा दी. लेकिन आरोपी लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक उनका पीछा करते रहे.

लोहे की रॉड से किया हमला

जानकारी के अनुसार,आरोपियों ने परिवार की कार का पीछा किया और लकड़ी के डंडों तथा लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश की. साथ ही उनकी कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया.

मुकदमा दर्ज करवाया

पीड़ित परिवार ने इस घटना के बाद नासिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके फौरन बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करके जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. इगतपुरी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत एक गंभीर मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई 

नासिक ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में मुख्य आरोपी भोईर सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच और पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की. पीड़ित परिवार द्वारा बनाए गए घटना के वीडियो और टोल प्लाजा के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के आधार पर पुलिस ने अन्य 6 से 7 फरार संदिग्धों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है.

Tags: inkhabar-social-newsMaharashtra NewsNASIK INCIDENT
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