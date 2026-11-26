Kashmir Vande Mataram Controversy: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ गीत बजाने और इसमें शामिल हुए कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर खेद जताया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए अल्लाह से तौबा (पश्चाताप) की है. कश्मीर में इस राष्ट्रीय गीत को लेकर एक धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है. सोमवार (23 नवंबर, 2026) को श्रीनगर में आयोजित ‘वक्फ दिवस’ कार्यक्रम में शामिल हुए इन धर्मगुरुओं ने कहा कि उन्होंने ना तो अपने मन से और न ही अपने शब्दों से इस गीत का समर्थन किया था. बुधवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि चूंकि हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे, इसलिए अगर हमारी उपस्थिति से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी तौबा को स्वीकार करे.

सरकारी आयोजन में वंदे मातरम् गीत बजाना-गाना है अनिवार्य

इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. दरख्शां अंद्राबी, लोकसभा सांसद मियां अल्ताफ अहमद और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे. कार्यक्रम में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 1875 की कविता ‘वंदे मातरम’ के सभी छह पद (स्टैंजा) बजाए गए. यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस प्रोटोकॉल निर्देश के अनुसार किया गया, जो इस साल की शुरुआत में जारी हुआ था. इसमें सरकारी कार्यक्रमों, आधिकारिक आयोजनों और विधायी सत्रों में ‘वंदे मातरम’ का पूरा संस्करण बजाना अनिवार्य कर दिया गया था. अगस्त, 2026 राष्ट्रपति ने ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम’ को मंजूरी दी, जिससे ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रीय गान के बराबर का दर्जा मिल गया. इस संशोधन से कविता के पदों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब इसका अपमान करना या इसमें बाधा डालना दंडनीय अपराध बन गया है.

1937 में वंदेमातरम् गीत को छोटा कर दिया था

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक नारे के रूप में अपनाई गई इस कविता को 1937 में छोटा कर दिया गया था, जब कांग्रेस कार्य समिति ने धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए इसके केवल पहले 2 पदों को ही मंजूरी दी थी. अब मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले ‘मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा’ (MMU) (धार्मिक संगठनों और संस्थानों का एक समूह है) ने कहा कि किसी आधिकारिक कार्यक्रम में इस गीत को बजाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है.

‘प्रेम करने और पूजा करने के बीच स्थिति स्प्ष्ट है’

उन्होंने वक्फ बोर्ड की आलोचना की कि उसने एक ऐसे कार्यक्रम में इसे बजाया, जिसका आयोजन एक ऐसे संस्थान ने किया था, जिस पर मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. उनका कहना है कि कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ बजाना इस्लाम के ‘तौहीद’ (अल्लाह के पूर्ण रूप से एक होने) के सिद्धांत के खिलाफ है. MMU ने कहा कि हालांकि इस्लाम अपनी मातृभूमि से प्रेम करने को बढ़ावा देता है, लेकिन यह मातृभूमि से प्रेम करने और उसकी पूजा करने के बीच स्पष्ट अंतर करता है. कोई भी ऐसा कार्य या व्यवहार जो मातृभूमि को ईश्वरीय दर्जा देता हो, वह इस्लाम के मूल सिद्धांत ‘तौहीद’ के खिलाफ है. ऐसे में यह गैर-इस्लामी है और मुसलमानों के लिए इसकी अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं और धार्मिक जिम्मेदारियां संभालने वाले मुसलमानों से आग्रह किया कि वे बिना किसी समझौते के अपने विश्वास पर कायम रहें.