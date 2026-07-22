कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, लाल चौक के पास हेड कॉन्स्टेबल की शहादत; पूरे इलाके की घेराबंदी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने पुलिस दल पर हमला कर दिया, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल शहीद हो गया. यह हमला लाल चौक के पास हुआ. घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. अतिरिक्त सुरक्षाबलों की भी तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

अधिकारियों ने क्या बताया?

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग शहर में संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की, जिसमें एक 35 साल के पुलिसकर्मी की मौत हो गई. यह घटना दोपहर करीब 12.30 बजे अनंतनाग के लाल चौक पर हुई. हमले में ड्यूटी पर तैनात एक हेड कांस्टेबल, आशिक हुसैन कुरैशी की मौत हो गई और उन्हें अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

बढ़ाई गई सुरक्षा

हमले के बाद, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया.और लोगों को तैनात किया गया है, और ऑपरेशन जारी रहने तक इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है.यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमरनाथ यात्रा के लिए पहले से ही बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और सुरक्षा एजेंसियां ​​हजारों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर में कड़ी निगरानी रख रही हैं.

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