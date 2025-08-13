Kashmir News: एलओसी पर मुठभेड़: भारतीय सेना ने घुसपैठ नाकाम की, एक जवान शहीद

आमिर मीर की रिपोर्ट, Kashmir News: उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर भारतीय सेना और घुसपैठियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। रक्षा सूत्रों के अनुसार, आतंकवादियों का एक समूह अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही घुसपैठ की कोशिश का पता चला, सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए गोलाबारी शुरू की, जिसके बाद दोनों ओर से भारी फायरिंग हुई।

बॉर्डर एक्शन टीम की भूमिका पर शक

सेना ने इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, लेकिन गोलीबारी के दौरान एक जवान ने वीरगति प्राप्त की। अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच के दौरान बॉर्डर एक्शन टीम (BAT) की संभावित संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। बीएटी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के विशेष बल और आतंकवादी शामिल होते हैं, अक्सर सीमा पार से घुसपैठ और हमलों की योजना बनाते हैं। मुठभेड़ के बाद सेना ने बड़े पैमाने पर काउंटर-इन्फिल्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। अग्रिम इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और आसपास के जंगल व कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है। जमीनी सूत्रों से मिली विशेष वीडियो फुटेज में एलओसी पर तेज सैन्य गतिविधि और सर्च ऑपरेशन साफ दिखाई दे रहा है

जवान की शहादत, देशभर में श्रद्धांजलि

शहीद जवान ने अपने प्राणों की आहुति देकर घुसपैठ को रोकने में अहम भूमिका निभाई। सेना और नागरिकों ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर सीमा की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और घुसपैठ की हर कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। घटना के बाद पूरे उरी सेक्टर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। सेना, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां संयुक्त रूप से स्थिति पर निगरानी रख रही हैं।