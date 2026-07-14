Karnataka SIR Enumeration Form: अभी तक नहीं भरा SIR फॉर्म, तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएगा नाम; तुरंत सबसे पहले कर लें ये काम

Karnataka Voter List SIR Enumeration Form: कर्नाटक में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई तय की गई है. धारवाड की डिप्टी कमिश्नर स्नेहल आर. ने साफ किया है कि यह तारीख आगे नहीं बढाई जाएगी. जो मतदाता समय पर फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं किया जाएगा. हालांकि, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद गलतियों को सुधारने और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब होगी जारी?

डिप्टी कमिश्नर के अनुसार, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त को जारी किया जाएगा. इसके बाद मतदाताओं को अपनी जानकारी जांचने का मौका मिलेगा. अगर किसी के नाम, पते या अन्य जानकारी में गलती होगी तो वह सुधार के लिए आवेदन कर सकता है.

गलती सुधारने और आपत्ति दर्ज कराने का मिलेगा मौका

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता गलतियों को ठीक कराने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद अधिकारियों द्वारा आपत्तियों की जांच और समाधान 3 अक्टूबर तक किया जाएगा. अंतिम वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी.

धारवाड में 96% से ज्यादा वोटरों का हुआ कवर

धारवाड जिले में अब तक BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) ने करीब 96.69% वोटरों तक पहुंच बनाई है. जिले में कुल 16,21,961 मतदाताओं में से 15,19,544 लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं. प्रशासन जल्द ही 100% फॉर्म वितरण पूरा करने की तैयारी में है.

हजारों वोटर नहीं मिले

जांच के दौरान करीब 20,499 वोटर अपने दिए गए पते पर नहीं मिले. इसके अलावा कई मतदाताओं के दूसरी जगह जाने या मृत्यु होने की जानकारी सामने आई है. अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे लोगों को वैध दस्तावेजों के साथ अपना दावा पेश करना होगा. फॉर्म भरने में परेशानी होने वाले मतदाताओं की मदद के लिए जिले में 452 वोटर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, जहां BLO की सहायता ली जा सकती है.

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ऑनलाइन Enumeration Form कैसे भरें?

Voters’ Service Portal पर जाएं.

Login/Register करें.

“Fill Enumeration Form” विकल्प चुनें.

अपनी जानकारी भरें और OTP से सत्यापन करें.

फॉर्म सबमिट करके Reference Number सुरक्षित रखें.

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