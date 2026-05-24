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नदी में सीपियां इकट्ठी करने गए, लेकिन लौटकर नहीं आए, कर्नाटक में अचानक उफान बनी त्रासदी, 8 लोगों की मोत

Karnataka Venkatapura River Tradedy: उत्तर कन्नड़ ज़िले में रविवार को एक बेहद दुखद घटना हुई. वेंकटापुरा नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से आठ लोग डूब गए. इस घटना पर सीएम सिद्धारमैया ने मुआवजे का एलान किया है.

By: Shristi S | Last Updated: May 24, 2026 6:24:36 PM IST

कर्नाटक में नदी की सीपियां इकट्ठी करने में 8 लोगों की मौत
कर्नाटक में नदी की सीपियां इकट्ठी करने में 8 लोगों की मौत


Karnataka River Accident: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ ज़िले में रविवार को एक बेहद दुखद घटना हुई. वेंकटापुरा नदी में सीपियां इकट्ठा करते समय अचानक पानी का स्तर बढ़ जाने से आठ लोग डूब गए.

यह घटना भटकल तालुक के शिराली, टट्टी हक्कल इलाके में हुई. सीपियां इकट्ठी करने के लिए कुल 14 लोग नदी में उतरे थें. घटना के बाद सीएम सिद्धारमैया ने मुआवजे का एलान किया है.

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14 लोग सीपियां इकट्ठा करने के लिए नदी में गए

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुल 14 लोग सीपियां इकट्ठा करने के लिए वेंकटापुरा नदी में उतरे थे. यह नदी के किनारों और तटीय इलाकों में रहने वाले स्थानीय समुदायों का एक पारंपरिक पेशा है. हालांकि, नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ जाने के कारण, यह समूह तेज़ बहाव में बह गया. इस दुखद घटना में आठ लोगों, जिनमें सात महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं की जान चली गई, जबकि एक लापता महिला और एक लापता पुरुष की तलाश के लिए बचाव अभियान अभी भी जारी है.

4 लोगों को बचा लिया गया

इस घटना के बाद, चार लोगों को बचा लिया गया और उनका इलाज फिलहाल एक स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही, भटकल ग्रामीण पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भटकल तालुक अस्पताल भेज दिया गया है. इसके अलावा, लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है. इस घटना के संबंध में भटकल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कर लिया गया है.

कर्नाटक सीएम ने किया मुआवजे का एलान

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. X पर पोस्ट करते हुए सिद्धारमैया ने लिखा कि उत्तरा कन्नड़ ज़िले में भटकल के पास, टट्टेहक्लू बीच पर सीपियां इकट्ठा करते समय एक ही परिवार के आठ सदस्य डूब गए. मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले.

उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर, राज्य सरकार इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवज़ा देगी. उन्होंने आगे कहा कि लापता लोगों का पता लगाने के लिए इस समय एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

Tags: KarnatakaKarnataka CM
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