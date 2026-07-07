पुलिसकर्मी ने नाबालिग के साथ किया गंदा काम! जन्मदिन की पार्टी के बहाने ले गया होटल, फिर किया…फुटेज देख हिल गया महकमा

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Minor girl, sexual harassment: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, विभागीय जांच पूरी होने तक वह निलंबित रहेगा.
4 जुलाई को दर्ज हुई थी शिकायत
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 4 जुलाई को पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने आरोप लगाया कि आरोपी सब-इंस्पेक्टर उसे बहला-फुसलाकर अपने एक रिश्तेदार के घर आयोजित जन्मदिन समारोह में लेकर गया था. पीड़िता का आरोप है कि जन्मदिन समारोह के बाद आरोपी उसे एक होटल में ले गया, जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.
घटना के बाद भी फोन कर परेशान करने का आरोप
नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि कथित घटना के बाद आरोपी पुलिस अधिकारी लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था. पीड़िता के अनुसार, वह बार-बार फोन कर उसे परेशान कर रहा था. पुलिस ने इस आरोप को भी जांच का हिस्सा बनाया है और इससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग की शिकायत के आधार पर आरोपी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. चूंकि शिकायत एक नाबालिग से जुड़ी थी, इसलिए मामले को विशेष संवेदनशीलता के साथ लिया गया. पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाना शुरू किया और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की.
होटल के CCTV फुटेज ने बढ़ाई आरोपी की मुश्किलें
जांच के दौरान पुलिस ने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जहां कथित तौर पर घटना हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, फुटेज में ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी सब-इंस्पेक्टर से पूछताछ की. पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
विभाग ने आरोपी अधिकारी को किया निलंबित
गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस विभाग ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी. विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच पूरी होने तक वह निलंबन पर रहेगा और उसके खिलाफ सभी आरोपों की विस्तार से जांच की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक (DySP) रैंक के अधिकारी को सौंपी है. जांच अधिकारी पूरे घटनाक्रम, शिकायत, साक्ष्यों और अन्य संबंधित पहलुओं की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
संवेदनशील मामले में तेजी से आगे बढ़ रही जांच
पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह अत्यंत संवेदनशील मामला है और जांच को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है. जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों की मदद से पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही हैं. फिलहाल आरोपी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.