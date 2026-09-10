नंदन नीलेकणि से जेरोधा के फाउंडर तक… कर्नाटक एसआईआर में किन दिग्गजों के नाम Discrepancy List में शामिल?

Karnataka SIR Discrepancy List: कर्नाटक में वोटर लिस्ट (electoral rolls) की ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि और उनके पूरे परिवार का नाम चुनाव आयोग की विसंगति सूची (discrepancy list) में आया है. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नीलेकणि, उनकी पत्नी रोहिणी नीलेकणि और उनके बच्चों जान्हवी नंदन नीलेकणि और निहार नीलेकणि को विसंगति सूची में पिछले SIR के साथ मैप नहीं किया गया (Unmapped with last SIR) श्रेणी में रखा गया है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वर्गीकरण उन वोटरों पर लागू होता है जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैप नहीं किए जा सके.

किन दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में?

सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि कर्नाटक में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के दौरान बनी नोटिस लिस्ट में इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि और उनके परिवार के साथ-साथ जेरोधा के फाउंडर नितिन कामथ और निखिल कामथ के नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा, खबरों के अनुसार, कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मां गौराम्मा के मामले में भी ‘खुद के नाम में अंतर’ (self-name mismatch) की बात सामने आई है.

नीलेकणि के परिवार का नाम क्यों है इस लिस्ट में?

नीलेकणि के परिवार (पत्नी और बच्चों सहित) के मामले में ‘पिछली SIR (2002 की लिस्ट) से मिलान न होने’ (unmapped) की बात कही गई है, जबकि बेंगलुरु दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नितिन कामथ, निखिल कामथ और उनकी मां रेवती कामथ के मामले में ‘माता-पिता के नाम में अंतर’ (parents name mismatch) की बात सामने आई है. वहीं दूसरी तरफ कन्नड़ एक्टर शिव राजकुमार को भी नोटिस जारी किया गया क्योंकि उनका नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हो रहा था.

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अधिकारियों ने क्या कहा?

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस से मशहूर हस्तियों और VIPs को कोई परेशानी नहीं होगी और अधिकारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनसे मिलने जाएंगे. भले ही नोटिस जारी किए गए, लेकिन अधिकारियों ने ऐसे कई मामलों में उन्हें भेजा नहीं है. इसी तरह, भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर सीएनआर राव (नाम में अंतर के कारण) और कन्नड़ एक्टर शिव राजकुमार (जिनका नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हुआ था) के लिए जारी किए गए नोटिस भी उन्हें नहीं भेजे गए. सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी अपने स्तर पर इन मुद्दों को सुलझा रहे हैं.

कितने लोगों को जारी किए गए नोटिस?

TNIE की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की वोटर लिस्ट के SIR के तहत बेंगलुरु में डेटा मैच न होने या लॉजिकल गड़बड़ियों के कारण कुल 24.06 लाख नोटिस जारी किए गए हैं. इन मामलों में वोटर्स को सुनवाई के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. GBA डेटा के अनुसार, जारी किए गए 24,06,044 नोटिसों में से 6.24 लाख में गड़बड़ियां पाई गईं, जबकि 17.81 लाख लोगों को डेटा मैच न होने (no-mapping) के कारण नोटिस भेजे गए.

कुल मिलाकर 2,67,693 सुनवाइयां हुई हैं. इससे पहले शनिवार को TNIE ने रिपोर्ट दी थी कि मशहूर वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफ़ेसर सी.एन.आर. राव को कर्नाटक में चल रहे वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) के दौरान एक नोटिस भेजा गया था. ऐसा तब हुआ जब एक ऑटोमेटेड सिस्टम ने उनके नाम में गड़बड़ी की पहचान की.

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