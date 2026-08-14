Karnataka: मंदिर में किस बात पर भिड़ीं विधायक की बेटी और महिला SI? थप्पड़ कांड के बाद महिला आयोग ने मांगी पूरी रिपोर्ट

Karnataka MLA Daughter Slaps Lady SI: कर्नाटक के मांड्या जिले में मंदिर में दर्शन को लेकर हुआ एक विवाद अब सियासी और कानूनी दोनों स्तरों पर तूल पकड़ चुका है. आरोप है कि बीजेपी विधायक की बेटी ने ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ बहस के बाद उन्हें थप्पड़ मार दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है.

विवाद बढ़ने पर विधायक ने अपनी बेटी की ओर से माफी भी मांगी, हालांकि उन्होंने पुलिस अधिकारी पर अपनी बेटी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है. अब कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

पूरी घटना कर्नाटक के मांड्या जिले में हुई. यह 12 अगस्त को रात करीब 8:15 बजे हुई. श्रीरंगपटना तालुक के आरती उक्कड़ा मंदिर में स्पेशल सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एक महिला सब-इंस्पेक्टर पर कथित तौर पर एक MLA की बेटी ने हमला किया.

भीमा अमावस्या के दौरान, मंदिर में भक्तों की भीड़ थी. महिला सब-इंस्पेक्टर ड्यूटी पर थी जब तुमकुर ग्रामीण से BJP MLA बी. सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या मंदिर में पूजा करने पहुंचीं. पीड़ित सविता पाटिल, मांड्या महिला पुलिस स्टेशन में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर हैं. MLA की बेटी ऐश्वर्या ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज की, उन्हें थप्पड़ मारे और उनकी ड्यूटी करने में रुकावट डाली.

महिला SI ने FIR दर्ज कराई

घटना के बाद, सविता पाटिल ने ऐश्वर्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. MLA की बेटी के खिलाफ क्यातनहल्ली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. नॉन-बेलेबल चार्ज होने के बावजूद, ऐश्वर्या को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है और न ही नोटिस जारी किया गया है.

MLA ने माफी मांगी लेकिन SI पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया

इस बीच, MLA सुरेश गौड़ा का दावा है कि पुलिस ऑफिसर ने उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया. उन्होंने कहा मेरी बेटी मंदिर गई थी. उसने मंदिर में अंदर जाने की रिक्वेस्ट की. पुलिस ने उसे अंदर नहीं जाने दिया, जबकि एक सर्कल इंस्पेक्टर को अंदर जाने दिया गया.

MLA ने आगे कहा मेरी बेटी ने फिर से रिक्वेस्ट की. मुझे बताया गया कि तभी पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया. लड़ाई हो गई. मैंने अपनी बेटी के पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारने का वीडियो नहीं देखा है. अगर ऐसा हुआ है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं. मुझे दुख है.

महिला आयोग ने मांड्या SP को लिखा

आज, कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मांड्या के पुलिस अधीक्षक (SP) को पत्र लिखकर MLA सुरेश गौड़ा की बेटी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की. कर्नाटक स्टेट विमेंस कमीशन ने उस मामले में तुरंत एक्शन लेने की मांग की है जिसमें MLA सुरेश गौड़ा की बेटी पर ड्यूटी के दौरान एक महिला पुलिस ऑफिसर पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप है.

कमीशन ने यह भी पूछा है कि क्या इस मामले में कोई FIR फाइल की गई है. उसने पुलिस से यह भी जानकारी मांगी है कि आरोपी के खिलाफ किन सेक्शन में केस दर्ज किया गया है. कमीशन ने पीड़ित महिला ऑफिसर को दिए गए सिक्योरिटी इंतज़ाम की डिटेल्स भी मांगी हैं. विमेंस कमीशन ने मांड्या SP को मामले से जुड़ी सभी जानकारी देने और तीन दिन के अंदर कर्नाटक स्टेट विमेंस कमीशन को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.