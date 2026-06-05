Home > देश > दो बार वादा किया, फिर मुकर… कर्नाटक में रामलिंगा रेड्डी ने क्यों छोड़ा मंत्री पद? डी.के. शिवकुमार पर साधा निशाना

दो बार वादा किया, फिर मुकर… कर्नाटक में रामलिंगा रेड्डी ने क्यों छोड़ा मंत्री पद? डी.के. शिवकुमार पर साधा निशाना

Ramalinga Reddy Resignation: कर्नाटक में नई सरकार बनने और विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी असंतोष ने एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लिया है, जिसके बाद रामलिंगा रेड्डी ने अपना मंत्री पद छोड़ इस्तीफा दे दिया.

By: Shristi S | Published: June 5, 2026 3:49:07 PM IST

कर्नाटक रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा
कर्नाटक रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा


Karnataka Ramalinga Reddy Resignation: कर्नाटक (Karnataka) में नई सरकार बनने और विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी असंतोष ने एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले लिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.

खुले तौर पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर करते हुए रेड्डी ने कहा कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ा. हालांकि, उन्होंने साफ़ किया कि भले ही वह कैबिनेट से हट रहे हैं, लेकिन वह विधायक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे.

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रामलिंगा रेड्डी ने सीधे तौर पर डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधा

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामलिंगा रेड्डी ने सीधे तौर पर उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधा. रेड्डी ने दावा किया कि डी.के. शिवकुमार खुद मेरे घर आए थे और कहा था कि जब वह सीएम बनेंगे, तो यह मंत्रालय (बेंगलुरु विकास) छोड़ देंगे और मैं इसका ज़िम्मा संभालूंगा. 

रेड्डी के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह से ठीक एक दिन पहले जब वह शिवकुमार से मिले थे, तब भी उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें बेंगलुरु से जुड़ा विभाग दिया जाएगा. भावुक होते हुए रेड्डी ने कहा कि मैंने कभी खुद इस विभाग की मांग नहीं की थी, लेकिन मुझे बार-बार इसका भरोसा दिलाया गया था. दो बार वादा किए जाने के बाद, अब मुझे जल संसाधन विभाग दिया गया है. मैं इस फ़ैसले से बहुत निराश हूं, इसीलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूं.

इस्तीफे में रामलिंगा ने क्या लिखा?

मुख्यमंत्री को सीधे अपना इस्तीफ़ा सौंपने के बजाय, रामलिंगा रेड्डी ने इसे एक समर्थक के जरिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भेजा. अपने इस्तीफ़े के पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए मैं आपका और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं. हालांकि, चूंकि मैं अपनी अंतरात्मा के ख़िलाफ काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं मंत्री पद से अपना इस्तीफ़ा सौंप रहा हूं. कृपया इसे स्वीकार करें.

राजनीतिक हलकों में इस बात की भी काफ़ी चर्चा है कि रामलिंगा रेड्डी ने अपने इस्तीफ़े के पत्र में डी.के. शिवकुमार को ‘माननीय मुख्यमंत्री’ कहकर संबोधित किया यह बात राज्य इकाई के भीतर चल रही अंदरूनी कलह की ओर इशारा करती है. हालांकि, रेड्डी ने मीडिया से कहा कि शिवकुमार या सिद्धारमैया से उनकी कोई व्यक्तिगत नाराज़गी नहीं है.

रामलिंगा के इस्तीफे का मुख्य कारण

असल में, रामलिंगा रेड्डी ‘बेंगलुरु शहरी विकास’ विभाग चाहते थे. वह इस अहम विभाग की ज़िम्मेदारी संभालना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इसके बजाय बयाटारायणपुरा विधायक कृष्णा बायरे गौड़ा को भूमिका सौंपी.

Tags: congressdk shivakumarKarnataka
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