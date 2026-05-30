हो गया फाइनल, अब कर्नाटक के ‘बॉस’ होंगे DK; सिद्धारमैया के बेटे को मिल सकता है बड़ा पद

DK Shivakumar Chief Minister: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होना तय हो गया है. आगामी 3 जून को डीके शिवकुमार का कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन में स्थित ग्लास हाउस में होगा. इसके लिए तैयारी तेज हो गी है. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर के अनुसार, शपथ ग्रहण का यह फैसला लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए लिया गया है. जीसी चंद्रशेखर ने इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से समारोह स्थल पर न आने की अपील करते हुए कहा कि डीके शिवकुमार बाद में घोषित की जाने वाली तारीखों पर ज़िला केंद्रों का दौरा करेंगे, ताकि वो पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों से मिल सकें और उन्हें धन्यवाद दे सकें. यह भी खबर आ रही है कि समझौते के तहत सिद्धरमैया के बेटे को भी बड़ा पद दिया जा सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा. विधायकों को देने के लिए कुछ निमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं. 3 जून को एक सादा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का फ़ैसला KPCC का था. ऐसे में KPCC अध्यक्ष के तौर पर डीके शिवकुमार ने इस पर तुरंत सहमति दे दी. डीके के शपथ ग्रहण का फैसला शनिवार (30 मई, 2026) को शाम 4 बजे होने वाली कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक से पहले लिया गया.

सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें शिवकुमार को कर्नाटक CLP का अगला नेता और अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई थी. मीडिया को यह जानकारी भी दी गई कि पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद आलाकमान ने CLP नेता के तौर पर डीके शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। सिद्धारमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और जी. परमेश्वर ने इसका समर्थन किया. कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और डीके शिवकुमार को अपना नेता चुन लिया.