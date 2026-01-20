Home > देश > Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी

Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी

karnataka officer Obscene videos: कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) के. राव का अश्लील वीडियो सो वार (19 जनवरी) को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है. वायरल वीडियो में DGP के. रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं.

By: JP Yadav | Published: January 20, 2026 9:58:58 AM IST

कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) के. राव का अश्लील वीडियो सो वार (19 जनवरी) को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है.
कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) के. राव का अश्लील वीडियो सो वार (19 जनवरी) को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है.


Karnataka officer Obscene Videos Controversy: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ महीनों से लगातार अश्लील और आपत्तिजनक वीडियोज वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर पिछले 2 महीनों के दौरान 19 मिनट, 7 मिनट और 9 मिनट के वीडियोज और MMS ट्रेंड हो रहे हैं. इस बीच कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वीडियो में DGP के. रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह वह एक महिला के साथ अपने ही केबिननुमा जगह पर अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं. वहीं, वीडियो सामने आने के बाद CM सिद्धरमैया ने कहा था कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी. इस पर एक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) को सस्पेंड कर दिया गया है. inkhabar वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है.

You Might Be Interested In

वायरल वीडियो में होने से अफसर का इन्कार

यहां पर बता दें कि कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) सोमवार (19 जनवरी, 2026) को के. रामचंद्र राव का एक अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है. वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के साथ-साथ देशभर में हड़कंप मच गया. ऐसे में हालात के मद्देनजर DGP गृह मंत्री जी परमेश्वर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. इसके बाद यानी गृहमंत्री के घर से निकलने के बाद DGP ने पत्रकारों के सामने दावा किया था कि यह अश्लील वीडियो झूठा और मॉर्फ्ड है. उन्होंने यह भी कहा था कि आगे के एक्शन के बारे में वकील से बात करेंगे. दैनिक भास्कर इस वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है।

सरकार ने बताया, क्यों किए गए सस्पेंड?

विभागीय पत्र में साफतौर पर कहा गया है कि  राव का व्यवहार नियमों का उल्लंघन है. के. राव ने अश्लील तरीके से काम किया है. यह वीडियो सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी है. राज्य सरकार के मुताबिक, DGP (सिविल राइट्स एनफोर्समेंट) डॉ. के. रामचंद्र राव को तुरंत प्रभाव से जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड कर दिया है. वहीं, सस्पेंशन के दौरान राव राज्य सरकार की लिखित इजाजत के बिना किसी भी हालत में हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते. इसका भी जिक्र पत्र में किया गया है. 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी
Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी
Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी
Viral Video: 19 मिनट और 7 मिनट के बाद कर्नाटक के अफसर के वायरल वीडियो से हड़कंप, देशभर में हो रही बदनामी