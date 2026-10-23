Karnataka Love Partner Murder 2003: सगाई के कुछ दिनों बाद गर्लफ्रेंड ने रात को कर दिया युवक के साथ कांड, सिर्फ 10 मिनट परिवार के साथ गुजारा फिर…

Karnataka Love Partner Murder 2003: कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार (23 अक्टूबर, 2026) को शुभा शंकरनारायण और डी अरुण वर्मा द्वारा दायर दया याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो दिसंबर 2003 में बेंगलुरु में शुभा के 27 वर्षीय मंगेतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. कैबिनेट ने माना कि हत्या पूर्व नियोजित और असाधारण रूप से क्रूर थी और क्षमादान के अनुरोध को लागू कानूनी ढांचे के भीतर स्वीकार नहीं किया जा सकता था. गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को बैठक के बाद कहा कि याचिकाओं पर अंतिम निर्णय के लिए सिफारिश अब राज्यपाल थावरचंद गहलोत को भेजी जाएगी. गृह विभाग ने मामले को कैबिनेट के सामने रखने से पहले पुलिस और जेल विभागों से राय ली थी. याचिकाएं 14 जुलाई, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करती हैं, जिसने मामले में दोषी ठहराए गए सभी चार लोगों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था.

उनकी अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने दोषियों को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल से संपर्क करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया, जो राज्यपालों को राज्य के कार्यकारी क्षेत्राधिकार के भीतर मामलों में क्षमा देने, सजा निलंबित करने, सजा माफ करने या उन्हें कम करने का अधिकार देता है. कैबिनेट की अस्वीकृति राज्यपाल का अंतिम निर्णय नहीं है. संवैधानिक प्रक्रिया तब समाप्त होगी जब राज्यपाल याचिकाओं पर फैसला करेंगे. बेंगलुरु में इंटेल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश और बीएमएस लॉ कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कोर्स के पांचवें सेमेस्टर की छात्रा शुभा की सगाई 1 दिसंबर 2003 को हुई थी और उनकी शादी 11 अप्रैल 2004 को तय हुई थी.

गिरीश से शादी नहीं करना चाहती थी शुभा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांचे गए अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शुभा गिरीश से शादी करने को तैयार नहीं थी और अपने साथी कानून छात्र अरुण वर्मा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी. तब 19 साल का डी. अरुण वर्मा उसी कोर्स के पहले सेमेस्टर में पढ़ रहा था. 3 दिसंबर, 2003 की शाम को शुभा ने गिरीश से उसे रात के खाने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहा. इसके बाद उसने शाम करीब 6.30 बजे उसे अपने स्कूटर पर उसके घर से उठाया और वे उसके कार्यस्थल के पास एक रेस्तरां टीजीआई फ्राइडेज़ गए.

गिरीश के सिर पर रॉड से हुआ था हमला

रात के खाने के बाद दंपती विमान को उतरते देखने के लिए एयरपोर्ट रिंग रोड पर एयर व्यू पॉइंट पर रुके. रात 9.30 से 9.40 बजे के बीच उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने खाना खा लिया है और घर लौट रहे हैं. रास्ते में एक हमलावर ने गिरीश के सिर पर स्टील की रॉड से हमला किया और भाग गया. शुभा ने राहगीरों की मदद से एक कार रोकी और गिरीश को एयरपोर्ट रोड पर मणिपाल अस्पताल ले गई. 4 दिसंबर को सुबह 8.05 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि हमला गिरीश को मारने की साजिश का हिस्सा था क्योंकि शुभा शादी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती थी. जांचकर्ताओं ने बाद में शुभा, अरुण वर्मा और दो अन्य लोगों ए वेंकटेश और दिनेश (जिसे दिनाकरन के नाम से भी जाना जाता है) को गिरफ्तार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट के 132 पेज के फैसले में हत्या से पहले के दिनों में आरोपियों के बीच संचार की जांच की गई. फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला कि हत्या से पहले शुभा और अरुण वर्मा के बीच अक्सर बातचीत होती थी, जिसमें गिरीश से उसकी सगाई के दिन का संचार भी शामिल था.

जांच में हुआ था साजिश का खुलासा

फैसले के मुताबिक, चारों आरोपियों ने 2 दिसंबर को 56 बार बातचीत की. 3 दिसंबर की शाम को शुभा और अरुण वर्मा ने 6.37 बजे से 9.39 बजे के बीच 38 टेक्स्ट संदेशों का आदान-प्रदान किया, जब वह गिरीश के साथ बाहर थी. कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के संबंधों, हथियार की बरामदगी और हमले के बाद उनके आचरण के बारे में सबूतों के साथ-साथ इन संचारों की मात्रा और समय पर भी विचार किया. इसमें पाया गया कि अभियोजन पक्ष ने मकसद और साजिश को स्थापित कर लिया था.

कर्नाटक HC ने भी फैसला रखा था बरकरार

अदालत ने सबूतों की भी जांच की कि आरोपी व्यक्तियों के फोन से संदेश हटा दिए गए थे. संचार और परीक्षण के दौरान साबित हुई अन्य परिस्थितियों के साथ सबूतों की श्रृंखला का हिस्सा बना जिस पर दोषसिद्धि टिकी हुई थी. ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2010 में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस वर्ष बाद में सज़ा को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनकी अपीलों की जांच की और 14 जुलाई, 2025 को दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की.